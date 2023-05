Ahogy telik az idő, úgy derül fény az XP210 kódjelű Toyota GR Yaris apró, háromhengeres motorjának igazi tehetségére. Már gyárilag lenyomja a legtöbb konkurenst, ami hasonló lökettérfogattal, hengerszámmal rendelkezik, eredetileg 1,6 literből és három hengerrel termel már eleve komoly 261 lóerőt és 360 Nm nyomatékot.

Karosszériáján csak a négy lámpa egyezik az ötajtós hagyományos verziójával, teteje karbonszálas műanyag, a padlólemez első fele a Yarisé, hátsó fele viszont a nagyobb TNGA-B, mely hátsókerék-hajtást is képes fogadni, mert a GR Yaris összkerekes.

Igazi utcai raligép, aminek élményfaktorát sokszorosan emelik a pluszlóerők. Ezért is piszkálják világszerte, és vannak műhelyek, ahol szép lassan elérik a hihetetlen tartományt. Kezdetben 300 lóerős példányokról kerültek fel videók, majd jött az EKanoo Racing, ahol sikerült elérni az 549 lóerős teljesítményt és a 672 Nm nyomatékot.

A sydney-i székhelyű Powertune Australia még ezt a szintet is átlépte, nem is kevéssel. Az audioeszközöket gyártó hangtechnikai cég, a RØDE számára csinálták meg a legvadabb GR Yarist, ami garantáltan kiakasztja a decibelmérőt, de a teljesítménymérő padon sem vallott szégyent.

Hihetetlen, de a mérések szerint 740,9 lóerőt adott le a háromhengeres motor 8100-as fordulaton, ami nagyjából az eredeti gyári teljesítmény megháromszorozása.

Ezzel a McLaren 750S kategóriájába ugrik a ránézésre csupán városi kisautónak tűnő fenevad. Persze most még sokkal több a kérdés, mint a válasz, mivel részleteket nem adott ki a cég, csak a mérési eredményt. Persze ez is elég izgalmas, de akkor lesz értékelhető a dolog, ha versenypályán is megmutatják, mennyi ideig tudja ezt a produkciót a kegyetlen háromhengeres Toyota. Egy videó alapján országúton poroszkálni már magabiztosan tud, ami egy ilyen kihegyezett gépnél kifejezetten pozitív tulajdonság.