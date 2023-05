Egyre inkább úgy tűnik, hogy az autózás zöld jövőjében kulcsszerepet töltenek majd be a vezeték nélküli töltést biztosító utak, amiket az Egyesült Államokban már elkezdtek kiépíteni, de csak idő kérdése, és Európában is szignifikáns szerephez jut.

Ugyan még gyerekcipőben jár a technológia, vannak biztató jelek: a tesztpályáján egy izraeli start-up cég, az Electreon rekordot állított fel egy átalakított Toyota RAV4-gyel. A 18 kWh-s akkumulátorpakkal szerelt szabadidőautóval 100 óra leforgása alatt közel 1925 kilométert tettek meg, anélkül, hogy meg kellett volna állni tölteni. Itt a hangsúly a megálláson van, menet közben ugyanis folyamatosan – összesen 241,69 kWh-nyi – energiát nyert az aszfaltba beépített elektromos tekercsekből az autó.

We completed our 100-Hour drive! Thank you for watching us break the EV Range Anxiety!! And thank you to our 55 Drivers!!! pic.twitter.com/fxjfRUD4q0

55 sofőr vett részt a kísérletben, aminek keretében összesen 373,28 kilogrammnyi károsanyag-kibocsátástól óvták meg a bolygót, legalábbis ahhoz viszonyítva, hogy egy belső égésű motorral szerelt autó esetében ez a táv ekkora terhelést jelentett volna a környezetnek.

Az Electreon célja az, hogy kidolgozza a villanyautó-töltés vezeték nélküli változatát. Többek között ezt tartották szem előtt, amikor szándékosan egy kisebb akkumulátorcsomagot helyeztek a Toyotába: csökkenti ugyanis annak a méretigényét a töltőutak megjelenése, és azokat alkalmaznák az autópályákon, egy alapvetően alacsony hatótávolságú autóval is messzire lehetne jutni.

Take a look at our first 24 hours from our 100-hour drive

We are well underway into our 100 hours, and we are so excited for what the week has in store. We will be posting daily updates about our progress and keep you updated with each day's events. pic.twitter.com/rQjUbA4Dyj

— Electreon (@Electreon) May 22, 2023