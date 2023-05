Órákon át akadályozta az észak-karolinai I-485-ös autópálya forgalmát egy könnyűszerkezetes mobilház, miután az egy baleset következtében leesett egy teherautó tréleréről.

On scene of the I-485 wreck. Cars are slowing passing the house on the shoulder. All minor injuries @wsoctv pic.twitter.com/tNTqWkYJK0

Az úttesten keresztben fekvő ház miatt az autók csak a leállósávon tudtak lassan araszolni – írja a történtekről a Newsweek. Többen is könnyebben megsérültek.

Egy másik teherautóval szállították el a Charlotte-hoz közel eső helyszínről a könnyűszerkezetes házat, ahol csütörtökön helyi idő szerint a délutáni órákra vált újra járhatóvá a sztráda.

It probably won’t be too much longer now. They got about half the house on the flat bed and pushed the remains of it to the side of the road. @wsoctv pic.twitter.com/uxpJgWGUFJ

— Joe Bruno (@JoeBrunoWSOC9) May 25, 2023