Mint arról a közelmúltban a Vezess is beszámolt, újabb vírusvideónak szánt kísérlet készült a Teslát benzinkúton tankoló nő örökzöld klasszikusából. Bár a mai napig több százezres vagy (akár tíz)milliós nézettséget lehet generálni – például a TikTokon vagy a Twitteren –, már közel sem övezi akkora népszerűség ezeket a videókat, mint azok hajnalán, hiszen a legtöbbre szemrebbenés nélkül rávágja az ember, hogy megrendezett jelenet.

Ugyanakkor a mostani esetnél voltak továbbra is olyanok, akik egyszerűen lehülyézték a felvételen látható nőt, aki nyilvánvalóan nem járt sikerrel a töltőpisztollyal egy Tesla Model Y volánja mögül kiszállva. A mostani eset pikantériáját az adja, hogy még Elon Musk is reagált rá egy Twitter-bejegyzésben. „Időnként megesik. Nehezen halnak meg a szokások” – kommentálta a villanyautó-márka vezérigazgatója.

Kiderült, hogy a képeken egy 22 éves brit nő próbálkozik meg a lehetetlennel: Danielle Wright – aki véletlenül pont digitális tartalomgyártóként aposztrofálja magát – a Daily Starnak nyilatkozva azt hozta fel mentségére, hogy nagyon hosszú napja volt aznap, a Model Y pedig még viszonylag új, amikor a videó készült.

Happens from time to time. Habits die hard.

— Elon Musk (@elonmusk) May 7, 2023