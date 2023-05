A Citroën CX Penthouse egy elfelejtett prototípus, a francia karosszériaépítő Pierre Tissier egyik leghíresebb alkotása.

Az 1980-as években Tissier a Citroën-átalakítások legnagyobb nevének számított, először a DS, majd a CX GTi, és az XM alapjaira építette merész, látványos karosszériáit. Bármit megcsinált, amit csak az ügyfél kívánt, kezdve a limuzinoktól, az autószállítókon át egészen speciális újságfutárjárművekig. sőt olyan mentőautót is építettek, amelyek állómagasságot biztosítottak az egészségügyi személyzet számára, hogy a helyszínen segítséget nyújthassanak.

Tissier volt az az ember, aki megtette azt, amit mások nem tudtak vagy nem akartak, és az általa megálmodott és megvalósított, gyakran hat vagy nyolc kerekű “százlábúak” hihetetlenül népszerűek voltak. Speciális feladatokra jól bevethető gépek voltak ezek, alacsony tömegük, kialakításuk miatt relatíve gyorsan tudtak nagy tömegű árut mozgatni, mivel minden tengelyre integrálták a Citroën ikonikus hidropneumatikus felfüggesztését.

1980-ban Tissier pedig megmutatta, milyen az általa elképzelt guruló luxus. A Penthouse egy lakóautóvá átalakított Citroën CX GTi volt: az eleje még nagyjából gyári maradt, de a hátulját a Dubicamper által készített üvegszálas karosszériára cserélték, amely új funkciókat adott a járműnek. Röviden, ez most egy guruló palota volt kerekeken, a korhoz képest hihetetlen funkciókkal – és még a mai mércével mérve is, ha figyelembe vesszük a lakóautó nagyon kis alapterületét.

A Penthouse az 1980-as Párizsi Autószalonon a Citroën standján volt kiállítva, és a hatkerekű lakóautót akkoriban a leggyorsabb, legkényelmesebb lakóautóként jellemezték.

Ezt az állítást – nem meglepő módon – hivatalosan soha nem erősítették meg. A Citroën CX 2400 GTi 2347 köbcentiméteres, négyhengeres motorja 92 kW (128 LE) teljesítményt és 193 Nm nyomatékot adott le, de a hátsó részen lévő pluszsúly nélkül. Mivel a legtöbb Tissier “százlábú” könnyedén tudott állandó 100 km/órás sebességgel haladni gond nélkül, ez a lakóautó sem lehetett lassú, de bizonyított rekord nincs.

Üdv a fedélzeten!

A belsejébe való bejutás az utasoldali hátsó ajtón keresztül történt (a vezetőoldali második ajtót eltávolították), belül akár állva is lehetett élvezni a kényelmet, köszönhetően az automatikus harmonika stílusú felnyitható tetőnek, amely két bukóablakkal rendelkezett. A nappaliba piros, bársonyszerű anyagból készült fotelek kerültek, a padokból pedig kényelmes ágyat lehetett kialakítani.

A konyha kicsi, de lenyűgözően jól felszerelt volt, gáztűzhellyel, kis hűtőszekrénnyel, mosogatóval, és még egy eszpresszó kávéfőzővel is. Az életben sok mindenről lemondhatunk, de a jó kávé alap, és ezt tudták a franciák már 1980-ban is. A fürdőszobában WC, mosdó és zuhanyzó is volt, ami igazi bravúr ekkora alapterületen.

Volt 167 literes víztartály a fedélzeten, külön tartály a szennyvíz számára, és minden elektromos igényt egy fedélzeti független generátor elégített ki. A jármű lakóterébe külön légkondicionáló és fűtés is került. A kor színvonalán igazi szórakoztatóközpontnak számított a Penthouse, hiszen kazettalejátszó, hifirendszer is volt a fedélzeten.

Amennyire úttörő volt, olyan gyorsan tűnt el a prototípus, a kiállítás után gyorsan a feledés homályába merült, és szó szerint eltűnt a radarokról, későbbi sorsa ismeretlen.