Az utóbbi időben egyre veszélyesebb formáit láthattuk a villanyrollerek használatának. A népszerű közlekedési eszköz egyik kockázata, hogy felépítéséhez képest ma már pokoli erős kivitelek is akadnak. Van olyan típus, amivel simán elérhető az autópályák tempója is, aminek veszélyességét talán még magyarázni sem kell.

2022-ben az M5-ös autópálya bevezetőjén vették videóra, ahogyan egy fiatal férfi elektromos rollerrel, védőfelszerelés nélkül és lenge öltözékben ment a száguldó autók között, legalább 40 km/órás sebességgel.

Ennél meredekebb eset történt Bulgáriában szintén tavaly nyáron. Ekkor egy fiatal hölgy a villanyroller állítólagos 125 km/órás végsebességét akarta tesztelni, hol máshol, mint az autópályán. A belügyminisztérium vizsgálatot indított a 21 éves nő ellen, aki értetlenül fogadta, hogy meg akarják büntetni.

Most az Egyesült Államokban emelte valaki tovább a tétet. A friss eset tényleg még kockázatosabbnak tűnik, hiszen utassal a háta mögött, esőben zúzott egy ismeretlen őrült az autópályán.

Több közösségi oldaláon bukkant fel ez a példa az elképesztő emberi hülyeségre. Nem tudhatjuk a rolleres őrület mögött meghúzódó motivációt, de nehéz elképzelni olyan élethelyzetet, ami megérné ezt a rizikót. Esőben, rollerrel, autópályán. Ezt a példát sose kövesse senki.

Az esetet természetesen jelentették a rendőrségnek.

“Csütörtök reggel, nem sokkal 10:30 után kaptunk egy hívást egy robogóról az autópályán” – mondta a denveri rendőrség szóvivője. “Egy rendőrt küldtek ki, de a robogósok már elhagyták az autópályát, mire kiértek”.

There are two people riding a scooter on I-70. This is so scary and I hope they end up okay. pic.twitter.com/e7jlGFtta6