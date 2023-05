Százak örültek egy autópályahíd megsemmisülésének

Teljesen eltűnt a mélyben a németországi A45-ös autópálya viaduktja. A 453 méter hosszú híd május 7-én, vasárnap omlott össze, de nem baleset következtében, hanem felrobbantották.

Az észak-rajna-vesztfáliai Rahmede-völgyben 1965 és 1968 között építették meg a viaduktot, azonban olyan rossz állapotba került az évtizedek előrehaladtával, hogy 2021. december 2-án, azaz nagyjából 17 hónappal ezelőtt elzárták a forgalom elől.

Kattints a képre, galéria nyílik:

70 méter magas volt, és több mint 17 tonnát nyomott a völgyhíd, aminek felrobbantásához 150 kilogrammnyi robbanóanyagot használtak. Hogy a törmelékek ne tegyenek kárt a környező épületekben, azok védelmére 50 konténer egymásra helyezésével emeltek gátat. A híd maradványait június 10-ig szállítják el.

VIDEO: In western Germany, several dozen onlookers witness the demolition with explosives of the A45 Rahmedetal motorway bridge, closed to traffic since December 2021 due to cracks and damage. pic.twitter.com/Q2n43QaRbQ

— AFP News Agency (@AFP) May 7, 2023