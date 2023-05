On May 1 around 11:38 a.m., a patrol officer was on a routine traffic stop with a gray 2012 BMW 750 Series on southbound Fairfax County Parkway prior to Braddock Rd. The 17-year-old driver of a black 2018 BMW M3 was traveling northbound on Fairfax County Parkway at a high rate of speed and lost control. The BMW spun around, crossed the median, striking the community member’s vehicle and then the officer’s vehicle. The officer was struck and nearly killed. The adult driver in the BMW 750 Series on the traffic stop was taken to the hospital with minor injuries not considered to be life-threatening and has since been released from the hospital. The officer sustained minor injuries. The juvenile driver of the BMW M3 and the two passengers sustained minor injuries. The juvenile was charged with reckless driving. We are relieved this crash did not result in a tragedy. This is an important reminder that life can change in an instant. It is the driver’s responsibility to drive safely and arrive safely.

A fekete BMW-vel elsodorták a rendőrt, akinek akár az élete is veszélybe kerülhetett volna, ennek ellenére „csak” könnyebb sérülésekkel szállították kórházba – csakúgy, mint a szürke BMW vezetőjét –, ahonnan azóta ki is engedték. A BMW M3 kiskorú sofőrje és annak két utasa könnyebben sérült, az előbbivel szemben pedig gondatlan vezetés miatt eljárás indult.

A rendőrök szerint a hétfőn történtek igen tanulságosak, ezért a szülőknek azt javasolják, hogy a felvételeket edukációs és prevenciós céllal használják, elbeszélgetve a gyermekeikkel arról, miképpen befolyásolhatja az mások életét, ahogyan az utakon viselkednek.