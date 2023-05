Új szabályokat vezetett be a civil sofőrök részére a Nürburgring – a németországi versenypálya 20, illetve 25 kilométeres változatáról, vagyis a Nordschleiféről közismert tény, hogy amikor nincs verseny, bárki felhajthat rá, aki rendelkezik jogosítvánnyal és megfelelő járművel, továbbá kifizet a különleges alkalomért 30-35 eurót, átszámítva nagyjából 10-15 ezer forintot.

Áprilistól azonban lényegesen szűkítették azon járművek körét, amikkel igénybe lehet venni a legendás aszfaltcsíkot. A változtatás értelmében azok kiesnek a körből, amik nem képesek legalább 130 km/órával menni – ez több mint a duplája a korábbi, 60 km/órás minimumnak. Ez különösen azoknak fájó, akik buszokkal, furgonokkal, vagy éppen lakókocsikkal szerettek volna nekivágni a Zöld Pokolnak.

Bár ennek a kritériumnak a legtöbben gond nélkül megfelelnének továbbra is, az új szabályzatban azt is leszögezték, hogy a pályára lépő járműveknek ezentúl személyautókra jellemző menetdinamikával kell rendelkezniük, amikkel egyértelműen kizárták a nagyobb gépkocsikat. Ezzel a biztonsági célzatú lépéssel a szervezők nyilvánvalóan a számottevő, egymást akadályoztató sebességkülönbségek kialakulását akarták megelőzni.

Mostanában nem ez az egyetlen, a pálya biztonsági fejlesztéseit célzó törekvés a Nürburgringen: nemrégiben egy 11 millió eurós költségvetésű digitalizálási projektet jelentettek be, ami nemcsak különleges HD-kamerák és LED-panelek telepítésére terjed ki, de a pályamunkások dolgát is mesterséges intelligencia fogja segíteni a jövőben.

A biztonsági fejlesztéseknek abból a szempontból van igazán jelentőségük, hogy egy-egy, civilek számára szervezett pályanapon egy időben akár 250 autó is tartózkodhat a pályán, mint azt korábban a Nürburgring a Road & Trucknak megerősítette. Más kérdés, hogy egyre inkább tapasztaltabb sofőrök érkeznek a Zöld Pokolba, és ezzel magyarázható az is, hogy minden 809. megtett körben fordul elő bármilyen incidens, ami nemcsak balesetet, de például folyadékszivárgást is jelenthet.

A mostani bejelentés egyúttal egy korszak végének is tekinthető. Annak idején a Nordschleife néhai koronázatlan királynője, Sabine Schmitz – akiről a két évvel ezelőtti halála után egy kanyart is elneveztek – még egy Ford Transittal száguldott végig a tempós, technikás pályán a Top Gear adásában, és ilyet már nem fogunk látni: