Szerdán reggel erősítette meg Twitter-oldalán a Nürburgring, hogy elhunyt 51 éves korában Sabine Schmitz. A német versenyzőhölgyről nem túlzás kijelenteni, hogy kívülről-belülről ismerte a világ egyik legveszélyesebb pályájának tartott, 20 kilométernél is hosszabb Zöld Poklot.

Tapasztalata több tízezer körben mérhető, évente nagyjából 1200 kört tett meg a pályán, versenyzői pályafutásával párhuzamosan a BMW M5-ös ring taxit is ő vezette. A nürburgringi 24 óráson is nem egyszer indult: 1996-ban és 1997-ben nyert a BMW-vel az egynapos megmérettetésen, 2008-ban pedig egy Porschével harmadikként intették le.

The Nürburgring has lost its most famous female racing driver.



Sabine Schmitz passed away far too early after a long illness. We will miss her and her cheerful nature. Rest in peace Sabine! pic.twitter.com/MFKNNFOSDU