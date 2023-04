Míg Magyarországon fix kamerák, és mobil rendszerek figyelik, és birságolják az engedély nélkül autópályát használókat, addig Olaszországban még a régi, fizetőkapus megoldást alkalmazzák. Így minden szakaszon, minden fel- vagy lehajtónál ott vannak a sorompók.

Aki viszont előfizetett a Telepass szolgáltatásra, annak nem kell a helyszíni fizetéssel bíbelődnie, nekik szabad sáv jár, ahol csak épp állóra fékezve kell megmutatni magukat a kameráknak, és máris zöldre vált a lámpa, emelkedik a sorompó.

Ezt a “kiskaput” használta ki egy Mario névre hallgató 80 éves olasz férfi. Technikája nagyon egyszerű volt, rátapadt egy Telepass sávba érkező autóra, és amíg nyitva volt a sorompó, addig kisurrant a szabályosan közlekedő mögött.

Egy Fiat Puntóval rendszeresen, két éven át cselezte ki a rendszert, és szedett össze végül 4000 eurónyi büntetést, mire végül utolérték a rendőrök. Az öreg férfi Fiuggábanm (Lazio) él egy idősotthonban, és többek között Nápolyba, Rómába is elbliccelt az autópályákon.

Története a büntetéssel viszont nem ért véget, az 1,5 millió forintra rúgó összeget ugyanis nem hajlandó kifizetni a nyugdíjas. Inkább vállalja, hogy csalás miatt bíróság elé állítsák, de nem akar fizetni.

“Nem fizetek” – mondta állítólag ügyvédjének a Corriere della Sera értesülései szerint. – “Az autópálya közszolgáltatás, nem kérhetnek útdíjat. Arról nem is beszélve, hogy az árak túl magasak a kínált szolgáltatáshoz képest.” – Az utazás mindig is szenvedélye volt. “Megnyitja a szívemet” – mondta állítólag. “Szeretek új helyeket felfedezni, és amíg tudok, továbbra is ezt fogom tenni.”