Alig telt el néhány hét a HTTP-s rendszám óta, és itt az újabb gyöngyszem, amelyet szintén olvasónk küldött. A jármű, amely büszkén viselheti az év eddigi legmenőbb rendszámát, szintén egy Skoda, ezúttal azonban nem magyar felségjelzésű, hanem cseh, de attól még jár neki a hosszan kitartott taps.

Biztos vagyok benne, hogy sokaknak elsőre leesett, hogy a legendás rapper, Tupac Shakur életművének csúcsára, a Thug Life albumra (1991) utal a rendszám. De azt tudjátok-e, hogy mit is jelent pontosan ez a kifejezés?

Ha szó szerint fordítjuk, amikor a Thug jelentése bűnöző vagy erőszakos személy. Tehát a Thug Life bűnöző életet jelent. De Tupac mozaikszóként használta, amely mögött igen komoly jelentés bújik meg.

“The Hate U Gave Little Infants Fucks Everybody” – ez magyarul annyit tesz, hogy “A gyűlölet, amelyet a csecsemőknek adsz (közvetítesz), az megbasz mindenkit”. Egyszerűbben a gyűlölet, gyűlöletet szül. Ez ellen küzdött az 1996-ban meggyilkolt rapper, és sokszor használta a Thug kihelyezést azokra is, akiknek sikerült kitörni a gettóból és vitték valamire, ahogy ő is.