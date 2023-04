Április 11. a magyar költészet napja már 1964 óta, olvasóink pedig néhány éve rendszeresen küldenek nekünk verseket az év ezen napján. Ebben a cikkben most összeszedtük nektek a legfrappánsabb költeményeket, amelyeket járművek vagy a közlekedés ihletett.

Siket Norbert az ónos esőt szedte rímekbe

Égből jövő korcsolyapálya

Enyhe reggel támadt,

Fegyveresen lázadt,

Köpvén nyúlós nyálkát,

Kövér, csúszós pályát,

Óvatosan léptet,

Jó nagy gondra késztet,

Minden lépés fontos,

Szintet kér és pontos,

Harcteret nem kérni,

Fal mellett kell lépni,

Jó sok erőt hagyván

Ónos eső napján…

Dezső, a Honda Jazz

Honda Jazz friss műszakival

Dezső egy jófajta Honda,

nem túl szép, de nem is ronda

Kényelmes, egyterű

vezetni egyszerű.

Vegyétek meg, légyszi!

Szó szerint megkímélt állapot,

nem hajtották Dezsőt állatok.

Költő volt sofőrje,

nem sokat gyötörte,

Vegyétek meg, légyszi!

Átnézte száz szaki,

szervízkönyv, műszaki,

előttem német nő vezette

azt mondják, kímélte, szerette.

Vegyétek meg, légyszi!

Vehetnél béemvét, mercit,

egyik sem ennyire hercig.

Pótkerék, ködlámpa,

hétnyolcvan az ára.

Vegyétek meg, légyszi!

Hetet se fogyaszt ez százon!

Figyelj csak, megmagyarázom:

Dezsőt én nem adnám semmiért,

de eljöttem messze egy pasiért.

Osszátok meg, légyszi!

A legendás, debreceni Fiat Seicento

Emlékeztek még a sárga Seicentora, amivel a debreceni ékszertolvajok menekültek? Simai András csodás verset kanyarított ebből az eseményből anno.

Nem rossz gyösz ez a kis koccsento,

Nem tőle leszel Dominic Toretto.

Pörgős 1.1, és még négy henger,

Csapj le az ajánlatra, ember!

Ha fogod a gázt és benyomod tövig,

Kapcsolgass fel, mert a váltó rövid.

Városban futkosni való gyöngyszem,

A kátyúkon átlibben, nem is zöttyen.

A tankja kicsi, nem trágyahordó,

Színe sárga, hát nem bordó!

A rendőr majd megállít párszor:

Hogy maradtál ki az ékszerrablásból?

Ez világhír, most lehetsz nagyon gizda,

Két napig tele lesz veled az insta!

Elég csak vele a pláza elé beállnod,

S nem kell a kassszánál a sort kivárnod!

A meggyötőrt Audi, mint múzsa

A vers egy baleset után született, hála az égnek nem történt komoly baj, az autó bánta csak.

Szétszaladt a száz paripa,

Igy most eladó a Négy Karika.

Épp a szomszéd városba akartam menni,

Neki egy szép új hátsó ajtót venni.

De ama borús napon olyannyira esőzött,

Hogy Risztov Éva az úton úszva leelőzött.

A kanyar ívelt balra,de én jobbra csúsztam,

Az útszéli olajfára egy új strigulát húztam.

E derék öreg germán vas bár megvédett a bajban,

De Ő hősiesen elvérzett eme kemény harcban.

Három évig volt Ő hű Barátom,Társam;

Sok kalandot megéltünk így mi ketten,párban.

Huszonkettő esztendeje látta meg a Napot;

Maga mögött azóta egy Föld-Hold távot hagyott.

Az extrák sora nem hosszú,de nem is olyan fapad;

Villanyablak-és tükör,de még klíma is akad.

Alufelni,centrálzár s az ülés is dönthető,

A lufi viszont durrant-ez elég nagy bökkenő.

Motor-váltó nem sérült meg olyannyira nagyon,

Meggyógyítanám ha nem lenne ez egy kisebb vagyon.

Idén nyáron akartam jobban rendbe rakni;

Van is mellé sok holmim plusz egy donor kaszni.

De az élet közbeszólt így most elengedném kezét;

Hátha valaki feltámasztja s kaphat egy új esélyt…

De a hulladékvas árát hidd el én is tudom;

Nem vagyok a főnököd s a tesózást is unom…

Az ár az persze rugalmas, s érdekelhet csere,

De fél disznóval meg rotátorral inkább ne is gyere…!

Óda egy használt autóhoz

Ez a néhány versszak évekkel ezelőtt volt olvasható egy eladó Opel Combo hirdetésében.

Elég volt ennyi itt van most vége,

Viszonyunk szép volt de ő lépett félre

Mióta egy piros Ignis átvette a helyem,

A kertben ülök egyedül szomorúan csendben.

Bár testemet már megrágta az idő vasfoga,

De húsz esztendő nyomtalanul nem múlhat el soha.

A sminkem már nem gyári s ránc is van egy kevés,

De újra széppé varázsolhat egy ügyes kaszni sebész.

Amióta velünk él ez az esztergomi céda,

Azóta a szívem is gyengélkedik néha.

Ha valaki ápolná az én beteg lelkem,

Hatvan paci repíthetne könnyűszerrel engem.

Gázos csaj vagyok de jó értelembe véve;

Egy hivatalos gáztartály van a puttonyomba téve.

Ráadásul ez a tank most is teli vagyon,

Hozományként ígérem ezt is Neked adom.

Tudod van nekem egy hatalmas nagy álmom,

Végtelen utakra s friss műszakira vágyom.

Bár tudom jól nem vagyok egy egyszerű eset,

De bízom benne hogy valaki így is megszeret.

Bár nokedlit szaggatni azt nem tudok,

De kis helyekre is beparkolok

Jövök-megyek s hangosan dudálok

Néha még a zebránál is megállok.

Bebizonyítom csak szeressenek újra,

S hálából elgurulok a világ végén túlra.

Kicsi furgonként van egy nagy erényem,

De ezt Te is tudod legalábbis remélem…

Nem szeretnék én erről túlságosan papolni;

De nagy kufferbe mindig sokkalta jobb pakolni…