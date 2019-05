Szilvi az alábbi levéllel keresett meg minket

“Egy nagyon kedves barátom a napokban balesetezett az autójával. Hála az égieknek Ő karcok nélkül megúszta, de az Audija sajnos totálkáros lett. Ő az a srác, aki néhány hónappal ezelőtt írta azt a versecskét arról a bizonyos öreg, zöld Opelről.

Most az Audiról is készült egy hasonló írás, ami bevallom az én szívemnek is igen kedves, pláne az illetőt és az előzményeket ismerve.”

Innen pedig a hirdetés, vagyis a vers

Szétszaladt a száz paripa,

Igy most eladó a Négy Karika.

Épp a szomszéd városba akartam menni,

Neki egy szép új hátsó ajtót venni.

De ama borús napon olyannyira esőzött,

Hogy Risztov Éva az úton úszva leelőzött.

A kanyar ívelt balra,de én jobbra csúsztam,

Az útszéli olajfára egy új strigulát húztam.

E derék öreg germán vas bár megvédett a bajban,

De Ő hősiesen elvérzett eme kemény harcban.

Három évig volt Ő hű Barátom,Társam;

Sok kalandot megéltünk így mi ketten,párban.

Huszonkettő esztendeje látta meg a Napot;

Maga mögött azóta egy Föld-Hold távot hagyott.

Az extrák sora nem hosszú,de nem is olyan fapad;

Villanyablak-és tükör,de még klíma is akad.

Alufelni,centrálzár s az ülés is dönthető,

A lufi viszont durrant-ez elég nagy bökkenő.

Motor-váltó nem sérült meg olyannyira nagyon,

Meggyógyítanám ha nem lenne ez egy kisebb vagyon.

Idén nyáron akartam jobban rendbe rakni;

Van is mellé sok holmim plusz egy donor kaszni.

De az élet közbeszólt így most elengedném kezét;

Hátha valaki feltámasztja s kaphat egy új esélyt…

De a hulladékvas árát hidd el én is tudom;

Nem vagyok a főnököd s a tesózást is unom…

Az ár az persze rugalmas, s érdekelhet csere,

De fél disznóval meg rotátorral inkább ne is gyere…!

Az Audi az A4-est 1994-ben dobta piacra. Ez a modell a Volkswagen B padlólemezére épült, csakúgy mint a Passat, és csakúgy mint a Passat esetében az A4-esben is hosszirányban beépített motort találunk, amely az elsőt, vagy mind a négy kereket hajthatja. A motorválaszték elég széleskörű volt: egészen az 1,6-os benzinestől a 2,8-as benzinesen át az 1,9-es dízelig terjedt.

