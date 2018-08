Bár testemet már megrágta az idő vasfoga, De húsz esztendő nyomtalanul nem múlhat el soha. A sminkem már nem gyári s ránc is van egy kevés, De újra széppé varázsolhat egy ügyes kaszni sebész.

Elég volt ennyi itt van most vége, Viszonyunk szép volt de ő lépett félre Mióta egy piros Ignis átvette a helyem, A kertben ülök egyedül szomorúan csendben.

Amióta velünk él ez az esztergomi céda,

Azóta a szívem is gyengélkedik néha.

Ha valaki ápolná az én beteg lelkem,

Hatvan paci repíthetne könnyűszerrel engem.

Gázos csaj vagyok de jó értelembe véve;

Egy hivatalos gáztartály van a puttonyomba téve.

Ráadásul ez a tank most is teli vagyon,

Hozományként ígérem ezt is Neked adom.

Tudod van nekem egy hatalmas nagy álmom,

Végtelen utakra s friss műszakira vágyom.

Bár tudom jól nem vagyok egy egyszerű eset,

De bízom benne hogy valaki így is megszeret.

Bár nokedlit szaggatni azt nem tudok,

De kis helyekre is beparkolok

Jövök-megyek s hangosan dudálok

Néha még a zebránál is megállok.

Bebizonyítom csak szeressenek újra,

S hálából elgurulok a világ végén túlra.

Kicsi furgonként van egy nagy erényem,

De ezt Te is tudod legalábbis remélem…

Nem szeretnék én erről túlságosan papolni;

De nagy kufferbe mindig sokkalta jobb pakolni…

Forrás: Olvasónk küldte