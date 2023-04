Megkönnyebbülten lélegezhetnek fel az oklahomai Catoosában, miután egy kamion okozott jókora felfordulást az autópályán. A teherautó előbb egy, a 412-es számú autópálya szélén parkoló járőrautót tarolt le, majd egy tűzoltóautóval ütközött – derült ki a rendőrség közleményéből.

A hatóságok és a tűzoltók egy korábbi baleset miatt érkeztek a helyszínre, melyben felborult egy autó. Bár az utána történt eseményeket valamennyien sértetlenül úszták meg, a rendőrség feltételezése szerint több tényező is állhat azok hátterében, ám még tart a nyomozás.

Pontos okot ezért még nem is határoztak meg a balesettel összefüggésben, feltételezések szerint azonban abban például a nagy szél is közrejátszhatott – írja a Carscoops. Hivatalosan viszont nem erősítették, de nem is cáfolták meg, hogy esetleges fáradtságnak, figyelemzavarnak, vagy egyéb, akár külső tényezőnek lehetett-e szerepe az incidensben.

Az eset kapcsán a helyi tűzoltóság megerősítette, hogy minden munkatársuk rendben van, hozzátéve, hogy az állomás működésének fenntartásában a Rolling Hills-i kollégák siettek a segítségükre a baj idején.

A kamionsofőr állapotáról egyelőre nincsenek információk.

Mindenesetre a baleset tanulságaként többek között a lassításra hívják fel az autósok figyelmét az illetékes hatóságok. Az Egyesült Államok legtöbb tagállamban törvény írja elő, hogy baleset esetén a járművezetők kötelesek lassítani, ha az út szélén álló beavatkozó járművet közelítenek meg.

Ugyanakkor a statisztikák alapján ebben is van még hova fejlődni a tengerentúlon. Az amerikai közlekedésbiztonsági hivatal (NHTSA) adatai szerint 2021-ben mintegy 65 mentős veszített életét közlekedési balesetben, ami 2017-ben rögzített értékhez (47) képest jelentős emelkedésnek könyvelhető el. A több évtizedes mélyponton lévő amerikai közlekedésbiztonság ezen problémája külön figyelemfelhívó kampányt is indítottak tavaly ősszel.