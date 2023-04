A legtöbben csak a kemény, izzasztó munkát látjuk a kertészkedésben és a fűnyírásban – különösen egy forró, nyári napon, amikor gyorsabban kaphatunk napszúrást, mint ahogy véget ér egy Forma-1-es verseny.

Egy olasz vidéki művész, Dario Gambarin számára viszont a kibontakozás egy formáját jelenti. Április 8-án volt ötven éve, hogy elhunyt Pablo Picasso, a szomorú jubileum előtt pedig nem is lehetett volna szebben tisztelegni, mint az avantgárd festőművész 1907-es önarcképének újraalkotásával – egy traktor volánja mögött:

To mark the 50th death anniversary of Pablo Picasso, Italian land artist Dario Gambarin carved out a giant portrait of the Spanish painter with a tractor pic.twitter.com/Bci9P6sESK

— Reuters (@Reuters) April 7, 2023