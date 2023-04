Sajátos, sokszor megosztó lépései kapcsán ezúttal sem okozott csalódást a Tesla: az amerikai gyártó április 1-jén újságolta el a közösségi felületein, hogy kezdetét vette a Cybertruck töréstesztje. Igen ám, csak a megosztott, 37 másodperc felvételen pusztán annyi látható, hogy a szögletes formájú, elektromos hajtású pick-up számtalan szögből nagyon közel ér a falhoz, de egyszer sem találja el azt.

Egyelőre homály, hogy ezt is poénnak szánták-e, és igazából a Teslánál is bekopogtatott a Bolondok napja, csakúgy, mint a Subaru különleges fejlesztésű túracipőjének vagy a Škoda próbakutyáinak esetében, így legfeljebb csak sejteni lehet, hogy legalább egy Cybertruck összetörhetett, ami egy újabb lépést jelenthet a homologizációs procedúra szempontjából.

Korábban azt híresztelték a Tesla újdonságáról, hogy a külső váza gyakorlatilag áthatolhatatlan, és elképesztően biztonságos lesz az utasokra nézve – igaz, közben a gyalogosok, illetve a közlekedés többi résztvevője aggódhat a testi épségéért, ami a nehéz karosszériával lehet összefüggésben.

Mindenesetre a Cybertruck története is olyan, hogy a típus le sem tagadhatná, melyik márkához tartozik. Eleinte azt ígérte a Tesla, hogy 2019-ben mutatkozik be a modell, majd ezt több ízben elhalasztották. Miután már a forgalomban zajlik a Cybertruck tesztelése, talán hihető lehet, hogy az idei évben az első végleges példányok is elkészülnek – ám a sorozatgyártásnak új időpontot tűztek pár hónapja, így arra már csak jövőre kerülhet sor.