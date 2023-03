Helyi idő szerint vasárnap hajnalban, 4:45 körül az angliai, gyógyfürdőiről híres Bath városában található történelmi szállodához, a Francis Hotelhez riasztották a tűzoltókat, miután

egy Kia Picanto az oldalára borulva beszorult a szálloda alagsorába.

Ketten ültek az autóban; egyikük magától, segítség nélkül ki tudott kászálódni a járműből, a másikat pedig a mentők segítették ki. A Kiát azonban azóta sem tudták kiszabadítani, ugyanis annyira lehetetlenül szűk helyen kötött ki, hogy beragadt az épület és az alagsor szemközti fala közé.

A BBC-nek egy 47 éves, Emily nevű nő nyilatkozott a szokatlan esetről, aki anyák napja alkalmából meglátogatta a családját egy ünnepi ebéd erejéig. (Az Egyesült Királyságban karácsony előtt kilenc hónappal ünneplik az édesanyákat, nem úgy, mint Magyarországon, ahol május első vasárnapján tartják a jeles alkalmat – a szerk.)

Car crashed through railings outside the Francis Hotel in Queen's Square, Bath#Bath pic.twitter.com/lwXajLUIFy — Tourist Heaven – Beautiful Bath (@TouristHeaven) March 19, 2023

„Azt hittük, kisebb tűz ütött ki, de amikor a korlátok mögé néztünk, egy autót láttunk beszorulva, miközben mások a parkolással viccelődtek” – számolt be a körülményekről a nő. Hozzátette, nem tudni, hogyan került oda a Kia, de bármi is vezetett a szokatlan eredményhez, a korlát jelentős mértékben rongálódott, ahogyan a kőfal is megsérült.

Egy későbbi cikkében arról írt a BBC, hogy az eset kapcsán ittas vezetés gyanújával letartóztattak egy 19 éves fiút. Óvadék ellenében viszont szabadlábra helyezték, amíg zajlik a nyomozás. A rendőrség a körülmények tisztázásában azoktól vár segítséget, akik látták a balesetet, netalán valamilyen videofelvétellel is rendelkeznek róla.

Ugyanakkor az eset semennyire sem akadályozza a szálloda zavartalan működését. Olyannyira nem, hogy a vendégek a pórul járt autó feletti szinten minden további nélkül tudnak ebédelni és teázni. Ez azzal magyarázható a szálloda alkalmazottainak beszámolója szerint, hogy az alagsort elsősorban raktárként használták, így a szobákat eleve nem érintik a történtek.