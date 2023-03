Új keletűnek semmiképpen, ritkának viszont annál inkább mondható, milyen időjárási jelenség ütötte fel a fejét néhány héttel Ausztráliában, azon belül egy kis faluban, a Tanami-sivatag északi szélén található Lajamanuban.

Egy februári vihar során ugyanis nemcsak eső, hanem halak is hullottak az égből. Ennek következtében az autópályát is halak terítették be.

Az ABC News beszámolója szerint a 10-15 centiméteres, még élő halak elsősorban háztetőkre, illetve utakra hullottak, így kerülhetett nyilvánosságra az a felvétel is, melyen az látható, hogy az autósok nagyon lassan lavíroznak a halesőben.

Fish fall from the sky in an area where it hardly rains, this phenomenon happened in Lajamanu, a town at the northern end of the Tanami Desert, Australia.

