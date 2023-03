Régóta fejtörést okoz már, hogyan lehetne megakadályozni, vagy akár teljesen kivédeni a katalizátorlopásokat. A katalizátorok ugyanis fontos szerepet töltenek be az autók működésében, hiszen a kipufogógázban lévő káros anyagokat semlegesítik, míg a tolvajok annak platina-, palládium és ródiumtartalma miatt találják igen vonzónak. Hogy célt érjenek, az eszközök között is egyre kevésbé válogatnak, sőt, az is előfordult már, hogy Lamborghinivel érkeztek a tett helyszínére:

Úgy tűnik, nem kell sokat várni arra, hogy felvegyék a harcot a rosszfiúk ellen: az áprilisi CV Show-n egy vadonatúj lopásgátló berendezés debütál, mely azonnal értesíti a járműtulajdonosokat arról, ha éppen katalizátorlopás van folyamatban. A CATrak megoldása – melyet már most kikiáltottak világelsőnek – azért lehet egyszerű, de nagyszerű, mert annak intelligens biztonsági-felügyeleti rendszere hangos, 140 dB-es szintű, riasztó zajokat bocsát ki, sőt, GPS-koordináták segítségével a jármű pontos lokalizációját is meghatározza.

Az Egyesült Államokban, elsősorban flották részére kifejlesztett modulszerkezetet még azért tartják „okosnak”, mert külön riasztóval és egyedi vágásérzékelő egységgel is ellátták. Amennyiben tehát lopást kísérelnek meg, azonnal riaszt a rendszer, viszont, ha maga a készülék vagy a kábelköteg is megsérül, arról alkalmazáson keresztül értesíti a tulajdonost. Ezen felül további biztonsági funkciókat lehet aktiválni, legyen szó akár arról, hogy az eszköz valamelyik biztonsági szolgálatot vagy egy előre kiválasztott kapcsolattartót értesítsen a lopás tényéről.

Kevesebb, mint két perc alatt el lehet lopni a katalizátorokat, ami miatt a biztosítótársaságokat, a flottaüzemeltetőket és a tulajdonosokat óriási veszteség éri a járművek vezethetetlenségéből fakadó fennakadások, illetve bevételkiesések miatt

– magyarázta John Rollins, a CATrak társalapítója és műveleti igazgatója.

Eddig számosféleképpen igyekeztek megelőzni a katalizátorlopásokat, de ezek leginkább passzív lopásgátló eszközöket, főként fizikai akadályokat takartak. Ugyan ezek lelassítják a lopási folyamatot, azt azonban nem akadályozzák meg, mert a tolvajok egyre nagyobb tapasztalatra tesznek szert az ilyen akadályok eltávolításában, főleg lefűrészelésében.

Az új technológia – az április 18-a és 20-a között esedékes kiállítás után – várhatóan az Egyesült Királyságban fog először bemutatkozni élesben, mivel azt tapasztalják, hogy ott tízszer annyi a katalizátorlopások száma, mint például Észak-Amerikában.