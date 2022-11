Megkockáztatjuk, hogy eddig nem igazán lehetett olyan felvétellel találkozni, mint amilyet a Los Angeles-i Torrance rendőrei hoztak nyilvánosságra. A képsorok alapján november 16-án, szerdán a hajnali órákban négyen kiszálltak egy igen feltűnő, sárga színű Lamborghini Urusból, és ellopták egy furgon katalizátorát.

A térfigyelő kamerák által rögzített képsorokon látszik az is, hogyan húzódnak meg a tolvajok a fehér teherautó mellett. Alig két perc alatt fel is emelték, onnantól pedig pillanatok alatt levágták a katalizátort, és hajtottak tovább. A Torrance-i Rendőrkapitányság a lakosság segítségét kéri, a bűnbanda ugyanis továbbra is szabadlábon van.

Hogy miként juthattak hozzá az Urushoz? Jó kérdés. Aligha valószínű, hogy a luxus-szabadidőautó utolsó törlesztőrészletét akarnák ebből fedezni – egyrészt, az autót ugyanúgy ellophatták, de az sem kizárt, hogy csak bérelték. Az alapmodell ára ugyanis 230 ezer dollárra, azaz több mint 90 millió forintra rúg, de ha sok extrával szeretnénk egy ilyet rendelni, a végösszeg alulról karcolhatja a 120 milliót.

A tolvajok körében egyébként egyáltalán nem ritka, hogy gyors és drága bérautókkal „dolgoznak”, mivel így könnyebben egérutat nyernek a rendőrséggel szemben. Márpedig az Urus nemcsak drága, hanem gyors is: biturbós, 4,0 literes V8-as motorja 666 lóerőt és 850 Nm-es forgatónyomatékot ad le. Ilyen erős „szívvel” 3,6 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100-ra, míg a végsebessége 305 km/óra.

Mint arról az Autoevolution ír, a katalizátorlopások száma a koronavírus-járvány elején ugrott meg elképesztő mértékben, majd az elmúlt időszakban tovább nőtt. Az Egyesült Államokban 2019-ben még „csak” 3389 katalizátorlopást jelentettek, ez a szám 2020-ban 14433-ra, majd 2021-ben 52206-ra (!) ugrott.