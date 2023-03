Sokszor elég egy frappánsan megfogalmazott hirdetés ahhoz, hogy hatékonyan túladjunk az autónkon, vagy valami rendkívüli, ami kellőképp figyelemfelkeltőnek hat. Az Egyesült Államokban azonban teljesen más célt akartak elérni egy autóhirdetéssel, amit nem valós eladási szándékkal „adtak fel”, persze, közben szó nincs neppersvindliről.

Autóra van szükséged? „Randizz” a fiunkkal! Okos, de közösségben nagyon félénk. „Randizz” vele, és segíts neki kitörni a burokból, mielőtt elkezdi az egyetemet. Cserébe adunk neked egy 2004-es Buick Regalt. Tiszta, rozsdamentes, 40 ezer mérfölddel. Csak komoly érdeklődők részére: DateOurSon@gmail.com

– így szólt a felhívás a „keringőre”, ami olyan szinten futótűzként terjedt az Egyesült Államokban, hogy a digitális hirdetőtáblák után a különböző közösségi oldalakon terjedt el, napi találgatás tárgyát szolgáltatva.

Akik írtak e-mailt a szövegben szereplő elérhetőségre címezve, ugyanazt az automatikus válaszlevelet kapták, melyben megköszönik, hogy érdeklődnek az iránt, hogy a fiukkal randizhassanak. „Már nagyon sok választ kaptunk, de a tervek szerint március 9-én, csütörtökön meghozzuk a végső döntést. Hamarosan kapcsolatba lépünk! Allison és Laird” – tették hozzá a válaszban.

Ezzel párhuzamosan március elején egy Facebook-oldalt is elkezdtek üzemeltetni, ugyanúgy „Date Our Son” néven, de az online közösségi felületen sem tettek konkrét utalást semmire, miközben az álhirdetés sokak nemtetszését váltotta ki. Mindazonáltal nem túlzás azt állítani, hogy a csapból is ez folyt, amit az is igazol, hogy az alábbi bejegyzésre 40 ezer reakció mellett 11 ezer hozzászólás érkezett, és 12 ezren osztották meg:

Azóta viszont kiderült, hogy egy közelgő film premierjére akarták felhívni ily módon a figyelmet: a No Hard Feelings című, Gene Stupnitsky által rendezett vígjáték várhatóan június 23-án mutatkozik be az amerikai mozikban, az egyik főszereplő pedig Jennifer Lawrence lesz. Az Oscar-díjas amerikai színésznő korábban olyan, jól ismert produkcióban szerepelt, mint például Az éhezők viadala vagy az X-Men.

Röviden, az eddig nyilvánosságra hozott információk alapján a történet középpontjában egy női Uber-sofőr áll, aki vállalkozik arra, hogy a fenti hirdetésre jelentkezve találkozzon az introvertált és visszahúzódó tinédzserfiúval – persze, nem önszántából, mivel korábban lefoglalták a Toyotáját, így a Buick épp kapóra jönne.

Más kérdés, hogy a hasonló, szorult helyzetektől eltekintve mennyire lehet vonzó egy, jelen esetben a levetett családi autó szerepében tetszelgő Buick Regal, az mindenesetre biztos, hogy a középkategóriás szedánnak hosszú évtizedekig volt szerepe a General Motors történetében. Észak-Amerikában először 1973 és 2004 között, majd 2011-től 2020-ig, míg Kínában 1999 óta rendszeresen gyártják – eleinte kizárólag kétajtós kupé formájában készült, a négyajtós változat csak az 1990-es években jelent meg a piacon.

A hirdetésben szereplő, 2004-es évjáratú példány már egy negyedik generációs darab, ami 1997 és 2005 között futott, és számos amerikai autóéval közös platformmal hagyta el a gyártósort. Kínában többféle hajtással készült, az amerikai modellekben azonban kizárólag a 3,8 literes V6-os motort használták, rendszerint négyfokozatú automataváltóval. A 246 lóerős motor 380 Nm-es forgatónyomatékra képes, 0-ról 100-re pedig 6,5 másodperc alatt gyorsul, a végsebessége 220 km/óra.