A jövő héten megnyíló, 2023-as AMTS a tunigautók mustráján túl olyan különleges programokat tartogat, mint az off-road és drift show, és a csinos hölgyek sem hiányoznak majd. Lesz egy szerencsés, aki egy különleges nyereménnyel távozhat. A szervezők ugyanis idén is kisorsolnak egy autót a látogatók között. Ráadásul mi is ott leszünk, gyere el a Vezess standjára is. Izgalmas látnivalóval készülünk, és találkozhatsz velünk is.

Nem ez lesz az első autó, amit az AMTS szakemberei a sorsoláshoz építettek: 2014-ben VW EOS kabriót, 2015-ben Volkswagen Sciroccót, 2016-ban BMW Z4 Roadstert sorsoltak ki, majd ezt követte két Audi TT. A sort egy vérbeli amerikai vas folytatta 2019-ben, egy ötödik generációs Ford Mustang Coupé, majd következett az online kisorsolt Porsche Boxster S, és azt az első brit modell, a Mini Cooper Coupé követte, majd az első japán, a Mazda MX-5 NC roadster is sorra került. Sokféle autó, de egy közös volt bennünk, mindegyik egyedi átalakítást kapott, hogy még látványosabb, még izgalmasabb legyen.

Idén sem lesz másként. Az AMTS 2023-as fődíja egy Seat Leon 5F. Az FR szériából származó kombit számos típusazonos alkatrésszel, szolid, de sportos spoilerekkel, állítható futóművel, új felnikkel és teljesen megújult utastérrel gazdagították. A pontot az i-re az egyedi, háromárnyalatú fóliázás teszi fel. Az autót a tuningshow harmadik napján (március 19-én) sorsolják ki azok között, akik jegyet váltanak az eseményre.

A nyereményautó bemutatkozásával egy időben lehullt a lepel a show idei legnagyobb meglepetéséről: Magyarországon először az AMTS-en mutatkozik be élőben a világ egyik legbrutálisabb versenygépe, a teljesen elektromos Audi S1 Hoonitron, melyet a gyár kifejezetten Ken Block, valamint csapata, a Hoonigan részére készített.

A minden részletében egyedülálló, a Formula E-szériából adoptált elektromotorokkal 6000 Nm-es nyomatékot teljesítő fenevad értéke 12 millió dollár (átszámítva kb. 4,5 milliárd forint), mellyel az AMTS történetének valaha volt legértékesebb kiállított járműve lesz. Jelenlétével, valamint az autó köré épített standdal és aktivitásokkal a szervezők méltó emléket szeretnének állítani a nemrégiben tragikusan elhunyt, legendás versenyző számára.

A március 17-19. között zajló AMTS-t a Hungexpo (Budapest) területén rendezik meg.

