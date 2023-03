Angliában legendás hírre tett szert a John Dodd által épített, egyedi gép, aminek orrában a Rolls-Royce által gyártott repülőgépmotor, egy 27 literes V12-es Merlin dolgozik. Ez a motor került a legendás II. világháborús vadászgépekbe, a Spitfire modellekbe is. A karosszériát már 1966-ban elkészítette egy hasonlóan eszement angol, Paul Jameson, aki akkor még egy Rolls-Royce Meteor motort pakolt bele. Dodd tőle vette át a projektet csekély össuegért az 1970-es években, és tökéletesítette a konstrukciót, sikerült egy automata váltót szerelnie a repülőgépekbe szánt motorhoz.

Az autó egyedi elemeit üvegszálas műanyagból készítették, és kapott Rolls-Royce hűtőrácsot is, ami egy tűzeset során megsérült, de végül az autót újra működőképes állapotba hozták. 1977-ben a Guinness rekordok könyvébe mint a legerősebb autó került be, és képes volt megközelíteni a 300 km/órás tempót is, ha elég bátor volt a sofőr.