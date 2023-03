A félvezető mikrochipek hiánya a koronavírus-járvány 2020-as kirobbanása óta sodorja nehéz helyzetbe az autóipart is, ugyanis az elektronikai cikkek iránt a távmunka miatt szignifikánsan megnövekedett igény miatt azóta is akadozik az ellátás, ami egyes eladási mutatókon a mai napig meglátszik.

Mindennek egyik legújabb következménye az, hogy a jogosítvány-plasztikkártyák kiadása is döcög, az indiai Gautam Buddh Nagar tartományából már drasztikus elmaradásról számoltak be. A Hindustan Times cikke szerint a probléma miatt mintegy 18 ezer jogosítvány ragadt be, de más régiókban is türelemre intik a frissen vizsgázott gépjárművezetőket.

Állítólag már nem is kell sokáig várniuk, mivel a hatóságok szerint már javult a helyzet, de még idő, mire visszatér a rendes kerékvágásba, de további késések sem zárhatóak ki. Eddig Gautam Buddh Nagar területén átlagosan 6000 vezetői engedélyt bocsátottak ki havonta, nagyjából 2-3 napos átfutási idő mellett.

A Vezess értesülései szerint a jelenség a hazai jogosítványkiadásokat nem érinti, mivel az illetékesek előre felkészültek az engedélyek előállításához szükséges alapanyagokból.

Más országokban viszont küzdenek mind a chip, mind pedig a plasztik hiányával – ennek ismeretében nem is annyira meglepő, hogy az Európai Unióban már a digitális vezetői engedélyek bevezetése került napirendre.