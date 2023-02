A gazdag és híres – de legalábbis híres vagy épp hírhedt – emberek előszeretettel vásárolnak és villantanak drága dolgokat, néha ízléssel, sokszor anélkül.

A luxuskereskedők imádják őket, nem kis részben azért, mert a státuszukhoz nem igazán illik az alkudozás, ráadásul egy-egy rap- vagy popsztár, a hírnevén túl másból nem élő celebritás vagy influenszer nem is feltétlenül ért az adott termékhez, így bőven túlárazott, esetleg akár hamis dolgot is el lehet adni nekik. (Kiváló példák erre a rapelőadókra könnyfakasztóan drágán rásózott, valójában ékszerészszemmel szinte „hulladéknak” számító apró gyémántokkal gazdagon kirakott luxusórák, melyek a „megblingelés” után már a gyári állapotuknál is kevesebbet érnek.)

A Maroon 5 énekese, az USA-ban tévés személyiségként, tehetségkutatós zsűritagként is közismert Adam Levine is így járt, a sztár egy nagyon rossz üzletbe ment bele értékes veteránautókkal.

A 43 éves sármőr két régi Ferrarit, egy 1968-as 365 GTC-t és egy 1972-es 365 GTC/4-est cserélt el egy kimondottan ritkának számító, annak idején nagyjából 25-40 példányban készült 1971-es Maserati Ghibli Spyderért egy kereskedő, Rick Cole közreműködésével, ám nagyon úgy néz ki, átrázták.

A Los Angeles Times tudósítása szerint a luxusnepper az AM115.492.1241 alvázszámú Maseratit szerezte meg az énekesnek, ám a bírósági kereset szerint a valódi példányt évekkel ezelőtt egy svájci székhelyű brit gyűjtő vásárolta meg, az autó ma is az ő kollekciójában áll.

A bírósági iratokban az is szerepel, hogy az énekes által megkapott Ghiblin trükközhettek az alváz- és motorszámmal, ugyanis az eredetire hasonlítani kívánó, de a Maserati által a gyártás idején nem használt betű- és számtípusokat ütöttek be. Szintén megemlítik a keresetben, hogy utólag világossá vált, hogy a Levine-nek juttatott Maseratit már 2015-ben is kizárták egy aukcióról az eredetiségét illető kételyek miatt.

A kereskedő állítólag az üzlet nyélbe ütése után többször is igyekezett lebeszélni az énekest arról, eladja a Maseratit, Levine-ék szerint értelemszerűen azért, nehogy kiderüljön, az autó nem az, aminek látszik.

De ha nem egy eredeti 1971-es Maserati Ghibli 4.9 Liter Spyderről van szó, akkor miért adott két Ferrarit a sztár? Az iratokban erre is felvetnek lehetőségeket: talán eredeti kasztniról van szó, amibe utólag beszereltek egy másik, megfelelő motort, vagy egy Ghibli Coupét alakítottak át – akármelyik is, a gyári számok átírásával akarták másnak, értékesebbnek beállítani a járművet, mint amilyen valójában.

Levine 1 millió dollárt – mai árfolyamon szűk 360 millió Ft – követel a simlis nepperen.