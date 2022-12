Régóta tartó csalássorozat végére tettek pontot az iowai bíróságon, miután Bill Oesterlét, az Angie’s List korábbi vezérét rászedte Craig Hillinger és vállalkozása, akit klasszikus autógyűjteménye javításával bíztak meg – írja a Jalopnik.

Az ügy gyökerei egészen 2010-ig nyúlnak vissza, amikor Oesterle az 1967-es évjáratú Maserati Ghiblijét elvitte restauráltatni. A vádirat szerint Hillinger ekkor egy-két éven belüli teljesítést és legfeljebb 200 ezer dollárig terjedő költségeket ígért a volt vezérigazgatónak. Csakhogy nem tartotta magát az ígéretéhez, és négy évvel később már ötször akkora, egymillió dolláros számlát nyújtott be.

Tovább súlyosbodott a helyzet azzal, hogy Hillinger azokon az autókon is teljesen felújítást végzett, amiknek esetében csak kisebb munkálatokra tartottak igényt. Eközben vastagon fogott a toll azokon a számlákon is, melyek a be nem fejezett javítások és a szükségtelen alkatrészek költségeit is tartalmazták.

Ha pedig mindez nem lett volna elég, Hillinger arról is meggyőzte Oesterlét, hogy segítsen neki egy klasszikus autó megvásárlásában. A választás egy Austin-Healey 100M sportautóra esett, amihez Oesterle 50 ezer dollárral járult hozzá. Bár gyári állapotú modellre sikerült szert tenni, még némi csiszolásra szorult, és így egészen 2021-ig a szerelőnél maradt a jármű. Amikor Oesterle megkapta az autót, jött az újabb fordulat: kiderült, hogy nem is eredeti.

Összeszerelésére ráadásul újabb 10 ezer dollárt számolt fel, így egy összesen 130 ezer dollárról szóló számlát küldött ki Oesterlének.

Az iowai legfelsőbb bíróság 2,4 millió dolláros kártérítés megfizetésére kötelezte Hillingert, ami az állami gépjárműtörvények értelmében megháromszoroztak.

Vagyis Hillingernek összesen 7,2 millió dollárt, átszámítva több mint 2,7 milliárd forintot kell fizetnie, amiben „szándékos és nemtörődöm” hozzáállásának is része volt, mindemellett az ügyvédi költségeket is neki kell állnia.