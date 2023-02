Csórónak nézték a legendát, nem kapott autót

A fiatalabbaknak inkább Christopher Nolan filmjeiből ismerős, de bő hat évtizedes pályafutása során számos klasszikusban – Zulu, Az olasz meló, Mesterdetektív, Menekülés a győzelembe, A Riviéra vadorzó stb. – szereplő Michael Caine az 1960-as évek végére futott be, és jól fizetett filmsztárként úgy volt vele, hogy nem aprózza el, élete első autója egy Rolls-Royce lesz.

A brit autókereskedői körökben közismert történet szerint Caine 1968 egy szép májusi napján „tej, kenyér, újság, cigaretta, Rolls-Royce” bevásárlólistával indult neki, ám míg az eleje simán ment, az utolsó tételnél gondja akadt.

A londoni Jack Barclay szalonban másnapos állapota, loncsos külseje miatt nem ismerték fel és nem vették komolyan a Silver Shadow iránt érdeklődő Caine-t, a fura figurát rövid úton ki is tessékelték. Sebaj, gondolta a színész, átsétált a pár utcányira lévő másik kereskedésbe, az H.A. Foxnál pedig meg is kapta a kinézett autót, mellyel később az első szalonhoz is visszatért, hogy nagy mosollyal az arcán, félreérthetetlen kézjellel tudassa, mit gondolt a kiszolgálásról.

A 6230 cm³-s OHV V8-as motorral hajtott, automata váltóval szerelt, a beltérben a lefinomabb bőröket, gyapjúszőnyegeket és legnemesebb fabetéteket kínáló kupékabrióért 10 500 fontot kértek akkor – ennyiből egy-egy Aston Martin DB6 Volante és Ferrari 330 GTS is kijött volna, mármint együtt.

Caine-nek egyébként 35 évesen sem volt jogosítványa, így a Rolls-Royce-hoz sofőrt is fogadott, London előkelő Mayfair negyedének utcáin gyakori látvány volt a fekete autó, de az is előfordult, hogy a sétálgató színészt lépésben követte a Rolls, hogy aztán beszállhasson, ha elfáradt… (Nyitóképünkön épp így sétáltatja a Rollst egy róla szóló, 1969-es portréfilmben.)

A színész végül 1970 adta tovább a Roll-Royce-ot a híres-hírhedt, Caine-en túl Margit hercegnőt, Elizabeth Taylort, a Rolling Stones tagjait és a szervezett bűnözés nagyhalait is visszatérő vendégei között tudó Gasworks étterem tulajdonosának, Jack Leach-nek, aki egészen 2013-as haláláig birtokolta azt.

Az autón 2017 óta széles körű felújításokat hajtottak végre több mint 100 ezer font (mai árfolyamon 43 millió Ft) értékben, március 15-én pedig elárverezik majd, leütési árat 100 és 150 ezer font közé jósolják.