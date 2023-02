Spanyolországban a döntéshozók próbálnak a folyton változó közlekedéssel lépést tartva változtatni a szabályozási környezeten. Ezért 2023-ban több olyan új KRESZ-tábla is megjelenik majd a helyi utakon, amelyek ismerete a hazai turisták számára is hasznos.

Az új útjelző táblákat 2023-tól fokozatosan vezetik be, a teljesen új funkciót jelző táblákon túl lesz olyan, aminek csak a külső megjelenésén változtatnak az idei évtől.

E-rollert tiltó tábla

A közlekedési szokások megváltozása ott is elhozta az elektromos rollerek aranykorát, valamint az egyéb egyéni helyváltoztatásra is alkalmas kétkerekű eszközök népszerűségét. Így felmerült a tiltásra való igény, amire immár hivatalosan is lesz lehetősége a helyi hatóságoknak. Ez az új tábla kifejezetten egy bizonyos területre vagy útra való bejutás tilalmára utal a személyi mozgást segítő járművek, például elektromos robogók számára.

Figyelem! Idősek!

Ahogy az iskolák környékén megszokott a gyerekek jelenlétére figyelmeztető tábla, Spanyolországban 2023-tól az idősotthonok környékén a hajlott korú gyalogosokra is felhívják majd a közlekedők figyelmét.

Vadveszély (vaddisznós verzió)

Ugyanaz a tábla jelentése, mint a jól ismert, hazánkban is sokat látható szarvassal (őzzel?) jelölt figyelmeztető jelzésé, csak a helyi vaddisznóállomány megnövekedett száma miatt ez az állat kerül bizonyos helyeken a háromszögbe.

Kibocsátási érték alapján korlátozott behajtás

Ez talán az egyik legfontosabb tábla, amit figyelniük kell a Spanyolországba látogató autósoknak. Ez fogja jelölni azokat a belvárosi területeket, ahová bizonyos környezetvédelmi besorolást nem teljesítő autókkal (jellemzően idősebb dízelekkel) már tilos behajtani.