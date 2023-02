A mai hiperautók már szinte unalmas nyugalommal törik át a 300 km/órás határt, de egy lassan kamaszkorba érő BMW M5 volánja mögött ugyanez a tempó sokkal nyersebb élmény. Főleg ha a végsebesség messze áll már a gyárilag limitált 250 km/órás értéktől, és bőven 300 felett van.

Ez egy igazi harsány vadállat, ami nem akarja rejtegetni tudását. Az átalakított BMW M5 az eredeti 507 helyett 700 lóerős. A V10-es motorhoz kapcsolt két kompresszor hatására a nyomaték is irdatlan 700 Nm.

4,2 másodperc alatt gyorsul százra, tíz másodperc alatt kétszázra. A végsebessége azonban ennél is ütősebb, 367,4 km/óra. Érdekesség, hogy a Lumma lecserélte a G-Power futóművet, és helyette a saját állítható rendszerét szerelte be, illetve a fékek és kerekek terén is hazai polcról válogatott.

A fehér karosszéria fekete részei karbonból készültek, belül pedig a műszerfal, a középkonzol mellett a sebességváltó karjára, a kormányra és az ülések háttámlájára is jutott az anyagból. Minderről azonban elsőre elvonja a figyelmünket a visszafogottnak nemigen nevezhető, piros-fehér bőrbelső.