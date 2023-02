Az úszó “parkoló” 3000 autónak képes helyet biztosítani és a körülbelül 4,5 milliárd dolláros árával (1 623 690 000 000 Ft) valószínűleg a világ legdrágább parkolója, viszont csak akkor állhatsz fel rá, ha az amerikai haditengerészet tagja vagy.

Amiről szó van, az nem más mint a USS Ronald Reagan, egy óriási nukleáris meghajtású repülőgép anyahajó, amely az Amerikai Haditengerészet kilencedik Nimitz osztályú hajója, amelyet 2003-ban állították szolgálatba.

A 2011-es tóhokui földrengés és szökőár után a mentési és elhárítási feladatokban segédkezett. A fedélzeten töltötték fel a japán helikoptereket és repülőket üzemanyaggal. Később azonban távolabb vezényelték a fukusimai atomerőmű-baleset miatt, illetve teljesen fertőtlenítették a radioaktív veszély okán.

A hajó fedélzetén kizárólag akkor szoktak autók állni, mikor a tervezett karbantartására hajóznak át vele San Diego partjaitól a washingtoni Kitsap kikötőbe. Bármilyen hihetetlen, de ez a legköltséghatékonyabb módja annak, hogy a legénység privát autóit is elhozzák a san diegoi kikötőből, hiszen amíg a hajó 14 hónapig a “műhelyben” pihen, a nagy karbantartás alatt, a matrózok is kimenőt kapnak, így az autójukra is szükség lehet.

A hatezer katona befogadására alkalmas USS Ronald Reagan 333 méter hosszú, húszemeletes úszó katonai erőd, két atomreaktor hajtja, melyek fűtőelemei húsz évre elegendő energiatartalékot jelentenek. Súlya 103 000 tonna, és mindez könnyedén mozog még akkor is, mikor 90 légi járművet cipel, amik között vannak fix szárnyú vadászgépek, légi és szárazföldi felderítők és helikopterek.