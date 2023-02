A tolnai rendőrök a napokban ismét drón segítségével ellenőrizték a közlekedőket. Az 56-os főút egyik vasúti átjárójánál egy Smart vezetője a tilos jelzés ellenére nem is lassított, fékezés nélkül hajtott tovább. Néhány másodperc múlva a sorompó is lecsukódott, nem sokkal később az érkező vonat is láthatóvá vált.

A rendőrök néhány száz méterrel arrébb megállították az autót, amelynek vezetője azzal védekezett, hogy féktávolságon belül érkezett az átjáróhoz, és ezért nem állt meg a piros jelzésnél. Az autó vezetője “több tízezer forintos” közigazgatási bírságot és nyolc közlekedési büntetőpontot kapott.

