Egy tanuló vezetőt a megengedett 110 km/órának több, mint a duplájával 253 km/órával fotóztak le Dél-Ausztráliában. A helyi hatóság közleménye szerint ez a tartományban rekordnak számít, de a kiemelkedő értékért dícséret helyett bírósági eljárás jut osztályrészül a 20 éves sofőrnek.

Egy fekete Holden Ute platós furgonnal sikerült összehozni a rendőröket is megdöbbentő sebwességet, valahol Adalaide környékén, hétfő este. Mivel próbajogosítvánnyal vezetett, és utasa sem rendelkezett vezetői engedéllyel ez még egy büntetési tétel lett a rovásán, arról nem is szólva, hogy az eset után elvégzett drogteszt is pozitív eredményt mutatott.

Ezért már a helyszínen elvették a próbajogosítványt 12 hónapos időtartamra, valamint az autót is lefoglalták 28 napra. Emellett a végső ítéletet bíróság fogja kimondani az ügyben.