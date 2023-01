Az orosz elnökli limuzin szerepét hosszú évekig Mercedes-Benz típusok látták el, míg a helyi autógyártás izzadva próbált valamilyen használható autót Vlagyimir Putyin szolgálatába állítani.

A ZIL évekig próbálkozott, a 3,5 tonnás ZIL 4112p hat évig készült, és nem csak formáját, technikáját tekintve is a hetvenes éveket idézte: motorja 7,7 literes, és a 2012-es bemutatóra sikerült elérni, hogy tudja az Euro IV kibocsátási normát.

Egyetlen prototípus készült, és végül nem került elnöki szolgálatba. A csorbát az Aurus Senat köszörülte ki, a páncélozott gép abszolút a Rolls Royce stílusában készült, 4,4 literes, biturbó V8-as motor dolgozik 590 lóerős teljesítménnyel és 880 Nm nyomatékkal, valamint hibrid rendszerrel. Hozzá saját fejlesztésű, 9 sebességes, automata váltó csatlakozik, és összkerékhajtás.

Az autóból készült civil verzió is, de az a kerék, ami most felkerült eladó ereklyeként a netre, az biztos, hogy Putyin elnöki autójának tartozéka. Ez ugyanis nyolc kerékanyával rendelkezik, amire nincs példa az átlag személyautók világában. Ezzel közelebb áll a teherautók, mint a személyautók világához, de ez nem csoda, az ilyen elnöki limuzinok tömege akár 5-6 tonna is lehet teljes felszereltséggel.

Az is látszik, hogy a felni speciális gyűrűt kapott az abroncson belül, ami egy defekt esetén biztosítja a vezethetőséget, és ezzel akár 50 kilométert is meg lehet tenni leengedett kerékkel. Az eladó darab messziről sem tűnik új, megkímélt darabnak, valószínűleg a Senat tesztelése során használták, és ahogy az előfordul Oroszországban, egyszer csak eltűnt a gyártelepről.

Bárhogy is került fel a hirdetés, most valaki pénzt akar érte, méghozzá jó sokat. Az egyetlen darab kerékért, amit vélhetően semmire nem lehet használni, maximum dekorációs tárgyként, 560 ezer forintnyi rubelt szeretnének kapni.