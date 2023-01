Mintegy tizenegy évnyi munkával és nagyjából hétmillió forintnak megfelelő összegből valósította meg egyik célját egy kétgyermekes, amúgy matematikatanárként dolgozó indiai családapa, és házilag épített napelemes autót, amit 2022 júniusára fejezett be. Bilal Ahmed ugyanis olyan elektromos hajtású, napelemes autót szeretett volna, ami a kevésbé tehetős rétegek számára is fenntartható – írja az Euronews.

Meglátása szerint a hétköznapi emberek számára csak álom, hogy megengedhessenek maguknak egy BMW-t, egy Ferrarit vagy egy Mercedest. Elhatározásának aktualitását csak tovább erősítették az elmúlt egy évben elszabaduló üzemanyagárak, de azokat leszámítva is nehéz dolga volt Ahmednek, mivel India egyik leghűvösebb, völgyes részén él. Ezt is figyelembe véve érzékenyebb, monokristályos napelemeket választott az autójához, mert azok a gyengébb napfényt is energiává tudják alakítani.

Valleys first Solar car A Kashmiri mathematician teacher Bilal Ahmed innovated a solar car pic.twitter.com/F6BAx2JVFN — Basit Zargar (باسط) (@basiitzargar) June 20, 2022

Hogy minél hatékonyabban biztosítsa saját ellátását az autó, gyakorlatilag minden lehetséges felületet napelem borít, a motorháztetőtől egészen az autó hátsó részéig. Figyelemreméltóak a felfelé nyíló, úgynevezett „sirályszárnyas” ajtók is, amiknek kialakítását az ihlette, hogy felfelé nyitott állapotban sokkal több napfényhez juthatnak, de ha ez sem lenne elég, még a fékrendszer is az akkumulátort táplálja.

Senki sem támogatott anyagilag: sem akkor, amikor elkezdtem a projektet, sem pedig azután, hogy befejeztem. Ha megkaptam volna a szükséges támogatást, talán én lehetnék India Elon Muskja

– jelentette ki az indiai férfi, utalva a Tesla vezér-társtulajdonosára.

Vágyát azonban továbbra sem adta fel Ahmed, aki vállalkozást alapítana ahhoz, hogy sorozatgyártás útján nagyobb tömegekhez is eljuttathassa fejlesztését. Ehhez viszont jobb felszerelésekre, de elsősorban támogatókra lenne szüksége: ha sikerrel jár, elindítja a gyermekei után elnevezett YMC-t – ezután az első lépések között szerepelne, hogy az ólomsavas akkumulátort korszerűbb lítiumakkumulátorra cserélje.