Autós üldözéseknél általában megszokott, hogy minimum az adott szakaszra vonatkozó sebességhatárt túllépik, még ha nem is eszeveszett tempóval próbálnak meglógni a hatóságok elől – elég csak a Fiat Seicento debreceni elfogására gondolni, hiszen a sárga kisautóról ismert, hogy komolyabb teljesítményű sportautókkal azért nem képes felvenni a versenyt.

Sanszos azonban, hogy Észak-Karolinában minden idők egyik leglassabb üldözését vették videóra. Az amerikai 421-es autóúton ugyanis egy lopott traktort próbáltak elkapni a rendőrök, miután az nem állt meg – ám a John Deere traktor 20 mérföld/órás, vagyis 32 km/órás tempót diktált. A rendőrség közleményéből kiderült, hogy egy 43 éves férfi, Ronnie Hicks egy parkolóból tulajdonította el a traktort, amivel később több gyalogosnak és járműnek is megpróbált nekimenni.

„Micsoda nap…” – írták Facebook-bejegyzésükben a területileg illetékes hatóságok. Később a traktort már több rendőrautó is üldözte, sőt, az észak-karolinai autópálya-rendőrök szintén csatlakoztak az akcióhoz. Még az sem zavartatta a férfit, hogy egy ponton túl a gumiabroncs-légtelenítő berendezés is működésbe lépett, folytatta az útját. Amellett, hogy a közlekedés több résztvevőjét veszélybe sodorta, ütközött egy rendőrautóval, elsodort egy szemeteskukát, illetve egy templomban is kárt okozott.

A traktoros ámokfutót azután sikerült elkapni, hogy az egy magánútra hajtott, és a „szerzeményét” maga mögött hagyva, gyalog és késsel hadonászva igyekezett elmenekülni. Úgy tudni, Hicks már régi ismerős a rendőrök számára, így több vádpontért is felelnie kell – derült ki a Guardian beszámolójából.