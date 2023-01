Óriásit szólt és szól is Shakira legújabb száma, ami tulajdonképpen arról szól, hogy exférje, Gerard Piqué futballista milyen körülmények között hagyta el őt, és amúgy sem nőtt fel a kolumbiai énekesnőhöz az FC Barcelonától nemrég visszavonult játékos. A dal lett a YouTube történetének legnézettebb latin száma a megjelenést követő időszakot tekintve, az első 24 órában több mint 63 millióan látták, de a számláló már 9 számjegyű értéket közelít.

Shakira a dalban mindennek elhordja Piquét, minden rá utal, még ha az exe nevét nem is mondja ki. Az egyik központi téma az a dalban, hogy a focista hamar össze is jött egy fiatal lánnyal, amire az énekesnő annyit reagál, hogy ő annyit ér, mint két 22 éves. Emellett azt is énekli még, hogy elcserélt egy Ferrarit egy Twingóra.

Ez a mondat volt az, amire a Renault is ráugrott, teljes joggal. Nem teljesen egyértelmű, hogy megsértődtek, vagy csak simán felültek a népszerűségi hullámra, de a márka spanyolországi Twitter-fiókja olyan kísérőszöveggel és hashtagekkel látott el egy twingós képet, amivel kicsit sikerült is Shakirának visszaszúrni. A 22-es rajtszám is a szakítós dal egyik ominózus részére utal.

A kép kapcsán első körben beindult a találgatás, vajon tervez-e hasonló válasszal előrukkolni a Casio óramárka, akik egy hasonló összehasonlítás keretein belül kerültek a rossz oldalra a Rolex ellenében. Másrészt a mémgyár is megkezdte a termelést, sokan az új Twingót vizionálták a Barcelona csapatának hivatalos autópartnerévé, de az össze közül talán ez a videó a legkifejezőbb: