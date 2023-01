A jelenleg görög tulajdonban lévő Lada Niva igazi fenevad, amely most új gazdát keres. Jelenlegi tulajdonosa 14 milli forintnak megfelelő valutáért hajlandó megválni az egyedi Ladától, és ha közelebbről megnézzük, talán ér is annyit.

Kezdjük azzal, hogy az 1977 óta gyártott orosz terepjáró ízléses szélesítéseket kapott, bár még így is láthatóan kilógnak a BMW X6-osokat megszégyenítő, 245/30 R22-es kerekek (itthon ezért ugrana a forgalmi). Az autó orrán “diszkrét” hűtő kapott helyet, de szükség is van a megfelelő hűtésre, ugyanis a gyári 1,7 literes benzinmotor 1,8 literesre fúrták fel, majd kapott egy turbót és versenyprogrammal írt ECU-t (Engine Control Unit, magyarul motorvezérlés). És bumm, máris 300 lóerőt könyvelhet el magának marcona Niva.

A tulaj állítása szerint a 300 lóerő akkor áll rendelkezésre, ha versenybenzint használnak. Üzemanyagra pedig van alternatíva bőven: LPG-vel 175 lóerőt képes a vezető rendelkezésére bocsátani, hagyományos benzinnel pedig 210-et. De ez is fényévekre van a gyári motor 83 lóerejétől.

Természetesen ehhez az erőhöz az is kell, hogy biztonságosan meg lehessen állni az autóval, így a féktárcsákat Mercedesekhez készített, hűtött Brembókra cserélte, a féknyereg pedig Porsche. Az utastérbe is érdeme bekukkantani, ugyanis a bőr ülések mellett van itt érintős kijelző és egy Pioneer hangrendszer is.

A tuningolt Lada Niva 2004-es évjáratú és az átalakítás óta mindössze 4600 km-et futott. A kérdés csak az, hogy ér ez 14 milliót?