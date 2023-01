Az eset egyszerre világít rá az emberi lélek sötét oldalára, valamint a modern autógyártás nagyszerűségére: egy amerikai család közel 80 méteres zuhanást élt túl, miután a családfő gyaníthatóan szándékosan vezette le az útról a Teslát.

A San Franciscótól délre fekvő Devil’s Slide sziklás tengerparti útszakasza festői – egyenesen filmekben használt –, de közismerten veszélyes közút, évtizedek óta az elvétett kanyarok miatti balesetekről, földcsuszamlásokról hírhedt (a nevét is az utóbbiakról kaphatta).

Nem ritkák tehát a súlyos, gyakran végzetes balesetek a kaliforniai 1-es számú főúton, éppen ezért hírértékű a hétfői eset, melyben egy család egy kb. 80 méteres szakadékba bucskázott egy Tesla Model Y-nal, mégis szinte sértetlenül úszták meg a halálugrást.

Halálugrást írunk, ugyanis a kaliforniai autópálya-rendőrség a kihallgatások után arra jutott, hogy a baleset gyilkos szándékkal következett be, a 42 éves, Los Angelesben orvosként dolgozó sofőr ártani akarhatott 41 éves feleségének, valamint 7 éves lányának és 4 éves fiának.

A baleset helyszínén a szerpentinen nincs szalagkorlát, talán épp ezért választotta az adott pontot a családfő. A Tesla szemtanúk elmondása szerint a zuhanás során a sziklafalon többször megpattant, megpördült, gyakorlatilag ripityára törött roncsként végezte a kiszögellésen, ám a háromórás mentőakció során kötélen kiemelt gyerekek tulajdonképpen karcolás nélkül megúszták, míg a helikopterrel kórházba szállított szülőkről később állapították meg, hogy csak apróbb sérüléseket szereztek.

This morning, a vehicle with 2 adults and 2 minors went over cliff at Devil's Slide in @sanmateoco. Witnesses saw the accident and called 911. The car plunged hundreds of feet down the cliff and landed on the beach. All four patients were successfully rescued. Watch the video! pic.twitter.com/HUM2SJ56Oy

— CAL FIRE CZU (@CALFIRECZU) January 3, 2023