Szokatlan közlekedési szituáció miatt dugult be hosszú órákra a délnyugat-angliai Cornwall egyik, karácsonyi pompájáról ismert kisfaluja december 22-én, csütörtökön este: az egyik utcában egy mikulásjelmezes emberekkel teli, világháború korabeli lánctalpas csapatszállító akadt el, miután az túlságosan szűknek bizonyult.

A dugó okát több arra járó is videóra vette, a felvételek tanúsága szerint a társaság több tagja sem volt már „szomjas”. Nekik a környékbéliek próbáltak segíteni abban, hogy mielőbb kiutat találjanak, míg másokból heves reakciókat váltott ki a malőr. A helyszínre érkező forgalomirányítók az egyik Mikulással igyekeztek megértetni, hogy nem tudnak tovább menni a tankkal, mert nincs hely.

Come on Santa you can get a tank through there! #angarrack #Cornwall #santaonthelash #hohoho pic.twitter.com/X5JSusxCfH

— F/V Three Jays 〓〓 (@ian_jepson) December 22, 2022