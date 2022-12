Az Amerikai Egyesült Államok nyugati partján fekvő Oregon államban még 2020 őszén foglalták törvénybe, hogy pusztán a kisebb súlyú közlekedési kihágásokért kiszabott bírságok be nem fizetése miatt nem vonható be (ideiglenesen) a vezetői engedély.

Oregon kormányzója azonban most szerdán, amolyan karácsonyi ajándékként tette teljessé a jogszabály hatását, Kate Brown ugyanis bejelentette, hogy az állam mintegy 1,8 millió dollár (680 millió Ft) eddig kifizetetlen közlekedési bírságot enged el, így az amnesztiát követően összesen közel 7000 állampolgár kérheti ki a korábban nem fizetés miatt elvett jogsiját.

“Attól, hogy valaki nem képes kifizetni a bírságot, még nem fosztható meg a munkába, iskolába, orvoshoz, vagy bármilyen más, napi szükséglet céljából való törvényes autós közlekedés lehetőségétől” – hangsúlyozta a kormányzó. “Tudjuk, hogy a jogosítványok nem fizetés miatti bevonása nem jó politika – nem méltányos, nem hatékony, csak tovább nehezíti az alacsony jövedelmű oregoniak életét.”

Elsőre furcsának tűnhet – és részben igaz is -, hogy a fentiek alapján Oregonban gyakorlatilag büntetlenül lehet kisebb közlekdési szabálytalanságokat elkövetni, hiszen nincs visszatartóerő, másrészt persze egy fontos problémakört próbál orvosolni a lépés, emiatt számos jogvédő szervezet üdvözölte is.

“A színes bőrűeket aránytalanul gyakran célozzák a forgalmi intézkedéseknél, így aztán jóval nagyobb eséllyel is kapnak bírságot. A rendszerszintű faji megkülönböztetés, a kereseti lehetőségekben is régóta fennálló egyenlőtlenség miatt a színes bőrűek nagyobb eséllyel szegények. Ezekből következően a színes bőrűek körében jóval gyakoribb az is, hogy a bírság meg nem fizetése miatt elvegyék a jogosítványt” – magyarázta a hátteret az American Civil Liberties Union vezetője, Sandy Chung.