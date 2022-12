A rendszámok – hatósági jelzések – kétségkívül hasznos dolgok adminisztrációs szempontból, ám a sablonos betű- és/vagy számkombinációk elég unalmasak, nem hagynak sok teret az önkifejezésnek.

Világszerte sok helyen rájöttek már, hogy az egyediség iránti vágy kielégítésével az adott állam, hatóság is pluszbevételhez juthat, így számos országban kérhetnek az autósok maguk által kiötlött betű- és számösszeállításokat, melyek aztán a tulajdonos nevétől a kedvenc (autó)márkáján és -típusán, zenekarán, sportcsapatán, a foglalkozásán keresztül hirdetnek akármit, vagy épp üzennek a többi közlekedőnek, esetleg simán csak jobb-rosszabb poénokat adnak ki.

Egy fotós, Harvey Tribbolt néhány éve gyűjtögeti is ezeket, alább egy csokor a viccesebb, érdekesebb találataiból. (A többségük természetesen az USA-ból származik, az Egyesült államokban ugyanis legfelsőbb szinten nem is szabályozzák a rendszámok formátumát, az egyes államok előírásai pedig meglehetősen különböznek, van, ahol ragaszkodnak az egységes rendszerhez, másutt a betűk-számok mellett akár a táblák színét, az azon megjelenő grafikai elemeket is szabadon választhatják ki az igénylők.)

Így üzen a rendszámával egy profi 1 /14 "Időtlen" - mi más is kerülhetne A vissza a jövőbe-széria által híressé tett DeLoreanra? "Időtlen" - mi más is kerülhetne A vissza a jövőbe-széria által híressé tett DeLoreanra? Fotó megosztása: 2 /14 Noob - a fiatalok értik, a modern szlengben kevésbé jártasoknak: "kezdő" - a norvég autósiskola tökéletesen választott Noob - a fiatalok értik, a modern szlengben kevésbé jártasoknak: "kezdő" - a norvég autósiskola tökéletesen választott Fotó megosztása: 3 /14 "Autó vagyok" - a fene se gondolta! "Autó vagyok" - a fene se gondolta! Fotó megosztása: 5 /14 "Beférek!", hirdeti a smartok egyik fő erényét a tábla. "Beférek!", hirdeti a smartok egyik fő erényét a tábla. Fotó megosztása: 6 /14 "Fúj, egy Bogár!" - naná, hogy egy Beetle-ön "Fúj, egy Bogár!" - naná, hogy egy Beetle-ön Fotó megosztása: 7 /14 "Olaj, LOL!" - büszke a villanyautóra "Olaj, LOL!" - büszke a villanyautóra Fotó megosztása: 9 /14 Tesla? Nikola! Tesla? Nikola! Fotó megosztása: 10 /14 Fárasztja a gumiszállítás? A gumiabroncs angolul tyre/tire, a tired viszont már fáradtat jelent. Fárasztja a gumiszállítás? A gumiabroncs angolul tyre/tire, a tired viszont már fáradtat jelent. Fotó megosztása: 11 /14 "Elnézést!" "Elnézést!" Fotó megosztása: 13 /14 A vazzzaaaapp?!-olás már rég nem menő, de a SAAB-os elírással elnézhető... A vazzzaaaapp?!-olás már rég nem menő, de a SAAB-os elírással elnézhető... Fotó megosztása: 14 /14 "A kaka mindörökké" - a duguláselhárító cég furgonján tökéletesen helyén van "A kaka mindörökké" - a duguláselhárító cég furgonján tökéletesen helyén van Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Itthon is variálhatsz

Itthon idén megjelentek az új, immár kétszer két betűt és három számjegyet tartalmazó hatósági jelzések, ám ahogy a korábbi generációnál, így ennél is lehetőség van bizonyos összegért egyéni vagy egyedi összeállítást kérni.

Az egyéni rendszámoknál a betűk, számjegyek száma megegyezik az alapváltozatokéval, de azokat az igénylő választhatja ki – ez, mint eddig is, 112 450 Ft, míg az egyedi azonosítóknál sokkal szabadabb variálási lehetőség: a hét karakternek meg kell lennie, de legalább három három és legfeljebb hat betű, valamint legalább egy, legfeljebb négy számjegy között lehet mozogni, persze borsosabb áron: 435 000 Ft-ért.

A kiválasztott egyéni és egyedi rendszámok nem közvetíthetnek sértő, obszcén vagy politikai üzeneteket, a megítélés az illetékes kormányhivatal hatáskörébe tartozik.