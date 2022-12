Láttunk már nemrég Tatabányán is egy igen extrém karácsonyfaszállítót, de a most következő ferraris kicsit magasabbra emelte a tétet. Nincs ezzel semmi gond, valahogy haza kell vinni a fát akkor is, ha csak egy tető és szélvédő nélküli, kétszemélyes Ferrari van kéznél.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Prancing Classics (@prancingclassics) által megosztott bejegyzés

A Ferrari kevesebb mint 500 darabot készít a Monza SP1 és SP2 modellből. Ez a különleges típus a 812 Superfast alapjaira épül, de a régi sportkocsik mintájára nincs se teteje, se szélvédője. Az SP2 súlya csupán 1520 kilogramm, az együléses kivitel ennél nagyjából 20 kilóval könnyebb csak. Mindezt a 6,5 literes, V12-es szívómotor viszi, amely 810 lóerős.

2,9 másodperc alatt gyorsul a Monza 100 km/órára, további öt másodperc után pedig már 200-zal száguld. A végsebessége meghaladja a 300 km/órát, az SP2 ára körülbelül 680 millió forint.

Azon sem lepődnénk meg, ha a világklasszis focista, Zlatan Ibrahimovic ült volna a volán mögött, hiszen neki pont van egy ilyen fekete Ferrari Monza SP2-je.