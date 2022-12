A dél-yorkshire-i rendőrség terepmotoros egysége a Sheffield határában fekvő Buck Woodban érdekes felfedezést tettek a hét elején.

A Gleadess-völgy fás területén járőröző egyenruhások a fák között autókat láttak, közelebb érve pedig világossá vált, hogy a havas erdőben kiégett roncsok sorakoznak. Három személygépkocsi és egy motorkerékpár megpörkölődött, rozsdás váza volt a helyszínen.

„A terepmotoros egységünk autótemetőbe botlott. Talán roncstelepet találtak? Nem. Ezeket az autókat ellopták, majd itt rejtették el őket, fel is gyújtották mindet” – nyilatkozta a rendőrség szóvivője a Yorkshire Live-nak.

A hírt továbbközlő The Sun hozzáteszi, hogy az Egyesült Királyságban az elmúlt időszakban komolyan felpörögtek az autólopások, 2021 és 2022 márciusa között 108 ezer személygépkocsit tulajdonítottak el, sokukat a kizárólag a katalizátorok kiszerelése miatt – a most megtalált darabok is ilyen akció áldozatai lehettek. A tolvajok kedvenc típusa mostanában a Honda Jazz arrafelé.

Az autó- vagy jobb esetben csak katalizátorlopások egyébként világszerte gondot okoznak, az USA-tól hazánkig mindenfelé ráálltak a tolvajok ritka, drága elemeket tartalmazó alkatrészek eltulajdonítására és feldolgozására.

