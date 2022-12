December 14-én, azaz szerdán finoman szólva is igen kellemetlen kalandja volt egy huszonéves kaliforniai párnak: Crescenta Valley hegyi útjáról sikerült egy szakadékba zuhanniuk.

Elsőre megkönnyebbültek, hogy kisebb sérülésekkel megúszták a zuhanást, valamint hogy ki is tudtak mászni a roncsból, ám jött a hideg zuhany: a völgy alján nem volt térerő, mobilon nem tudtak segítséget hívni.

Vagyis nem tudtak volna, ha a férfinek nem a legújabb, 14-es iPhone lapul a zsebében, ugyanis az Apple telefonjának legújabb generációján már elérhető az SOS vészhívási szolgáltatás, mely a mobilhálózat helyett műholdas úton továbbítja a bajba jutottak üzenetét.

Az alkalmazás az indításkor rögtön megkérdezi, milyen jellegű vészhelyzetről van szó – közlekedési baleset, betegség/sérülés, bűncselekmény, eltévedés/csapdába kerülés, tűz –, majd a megfelelő szervnek továbbítja a szöveges üzenetet.

Ilyen, a földrajzi koordinátákat is tartalmazó üzenetet kaptak a montrose-i mentőszolgálatnál is a szakadékba jutott pártól, így hamarosan meg is kezdődhetett, majd sikeresen le is zajlott a mentés.

Deputies, Fire Notified of Vehicle Over the Side Via iPhone Emergency Satellite Service This afternoon at approximately 1:55 PM, @CVLASD received a call from the Apple emergency satellite service. The informant and another victim had been involved in a single vehicle accident pic.twitter.com/tFWGMU5h3V — Montrose Search & Rescue Team (Ca.) (@MontroseSAR) December 14, 2022

Az iPhone 14-es minden verziója kínálja a műholdas segélyhívást, ám egyelőre nem minden piacon: pillanatnyilag csak az USA-ban, Kanadában, az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Írországban és Németországban működik a szolgáltatás, később azonban további országokban is elérhetővé válik majd.

Felmerülhet a kérdés, hogy mi a különbség a fenti hívás és az USA-ban 911-es, az EU-ban 112-es általános segélyhívó használata között, hiszen a legtöbbünknek legalábbis rémlik, hogy mobilunk már a készülék feloldása, a hálózatra csatlakozás előtt is felkínálja a segélyhívást.

Nos, a 112-es számot ugyan bármilyen telefonról, élő előfizetés, pozitív egyenleg, sőt, akár SIM nélkül is ingyenesen hívhatjuk, ám a hívás így is valamelyik mobilszolgáltató hálózatán fut át, azaz a térerő megléte elengedhetetlen, míg az iPhone megoldása közvetlen műholdas kapcsolatra épül, ezért mobilos lefedettség nélkül is működik.