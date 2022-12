Új formátummal jelentkeztünk a Vezess YouTube-csatornáján, méghozzá élő játék streamekkel. Próbáltunk már hasonlót korábban Facbookon, de a kék közösségi oldal egy ideje kivonult erről a területről így mi is másik platformot kerestünk.

Első körben kipróbáltuk az új NFS játéko. A Need For Speed Unbound tuti, hogy megosztó lesz, mert stílusban, képi világban eltér a korábbi részektől. Lássuk sikerült-e egy jó kis autós játékot összehozni a fejlesztőknek vagy újabb mély pontra kerül a szebb napokat is látott széria.

Folytatjuk a játékot, adunk neki még egy esélyt, a tervek szerint december 10-én, szombaton. Ha van kedvetek tartsatok velünk!