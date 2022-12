AUTÓPÁLYA- BIZTONSÁGI PERCEK December elsején rögzítette kameránk az M30-as autópályán, amint egy sofőr a belső sávból megpróbál a kihajtóra fordulni. Eltalálja a táblát és a korlátra felhajtva az árokban landol. Olyan gyorsan történt minden, hogy a videót lassítanunk kellett. Szerencsére komolyabb sérülés nem történt. ‼️Mindig elmondjuk: az autópálya veszélyes üzem! 👀 A közlekedők is sokat tehetnek azért, hogy biztonságosak legyenek a gyorsforgalmi utak. Például azzal, ha figyelnek. Ez az eset is megelőzhető lett volna egy kicsi odafigyeléssel. 🤷‍♂️ Bárkivel előfordulhat, hogy elvéti a kihajtót. Későn veszi észre, hogy le kellene hajtania. ❓Mit ne tegyünk ilyenkor? ❎ ne váltson senki sem hirtelen sávot ❎ ne állj le a leállósávra ❎ ne kezdj el tolatni autópályán ❎ ne fordulj meg (sajnos erre is van példa) ☝️Szánd rá az időt és menj el a következő csomópontig, ahol szabályosan visszajuthatsz ahhoz a kihajtóhoz, amelyen eredetileg ki akartál hajtani. ‼️ A videóban látható döntésekkel, a sofőrök nem csak a saját és utasaik, de a többi közlekedő életét is veszélyeztetik. Figyeljünk egymásra! Vezessetek óvatosan! #mkif #azorszagutja #vezessetekovatosan #baleset