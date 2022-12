A Forma-2-ben versenyző Amaury Cordeel még 2020 végén kavart nagy port azzal, hogy belgiumi szülővárosa, Temse területén a megengedett sebesség több mint háromszorosával, 50 helyett 179 km/órával hajtott, mindezzel pedig a TikTok-oldalán „büszkélkedett” – írja a Motorsport.com francia kiadása.

Az eset a rendőrség figyelmét is felkeltette: Cordeel 3600 eurós, jelenlegi árfolyamon kalkulálva közel 1,5 millió forintos pénzbírságot kapott, továbbá bevonták a jogosítványát fél évre.

Nem először került bajba amiatt Cordeel, hogy „összekeverte” a közutat a versenypályával: szintén egy TikTok-videóból derült ki, nem sokkal Forma-3-as bemutatkozása előtt, hogy több mint 300 km/órás sebességgel közlekedett a belga autópályán egy Audi volánja mögött. Menedzsmentje akkoriban azzal próbálta mentegetni a belgát, hogy nem is ő vezette az autót.

Osmnáctiletý Cordeel, který letos má závodit pro Campos v F3, jel ve svém Audi RS3 na dálnici 300 km/h a natáčel přitom na TikTok. Vyšetřování probíhá a nejspíš se máme na co těšit…😅 pic.twitter.com/ugqqnHaHKy — Jiří Košta (@jirikostaf1) March 26, 2021

Más autóversenyzőket sem kerültek el a közúti kihágások: korábban az azóta a Forma-1-et is megjárt Nyikita Mazepin a piros lámpán hajtott át, míg a motorsport-szamárlétrán az F2-ig jutó Alessio Deledda szintén a forgalomban akarta bizonygatni, mi a foglalkozása: ő maga videózta le, ahogyan fél kézzel, többször 300-zal vezet.

A 20 éves versenyző kapcsán épp a napokban jelentették be, hogy 2023-ban a Forma-2 egyik élcsapatánál, az UNI-Virtuosi színeiben folytatja, Jack Doohan csapattársaként. Idén a Van Amersfoort Racing kötelékében mutatkozott be a Forma-1 előszobájában, és bár a szezon végén több meglepő villanása, pontszerzése volt, az év első felében a büntetőpontokat gyűjtögette hasonló elánnal, annyira, hogy a silverstone-i hétvégén nem is indulhatott.

Az, hogy most elvették Cordeel jogosítványát, az F2-es terveit aligha befolyásolja, hiszen a szériában nem követelmény – eleinte így versenyzett Théo Pourchaire is, illetve a Ferrari-akadémista Oliver Bearman is közúti jogosítvány nélkül fog debütálni jövőre a Premával.

A portál megkereste Bruno Michelt, a Forma-2 vezérigazgatóját, mit gondol Cordeel ügyéről, de mint kiderült, nem is tudott róla. „Valószínűleg erről egyeztetnünk kell a Nemzetközi Automobil Szövetséggel (FIA), az biztos, hogy ezt nem hagyhatjuk figyelmen kívül” – tette hozzá óvatoskodva.