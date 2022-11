Az autókedvelők többségének nincs és soha nem is lesz pénze igazi szuperspotkocsikra, egy-egy Porsche, Lamborghini, Ferrari csak álom számukra, ám sokan olcsóbban, házi barkácsmódszerekkel, jobb, de inkább rosszabb eredményekkel replikák készítéséhez folyamodnak, a Vezessen is akad pár hetente ilyen járgány.

Olyat viszont még nem láttunk, hogy valaki egy túl jól sikerült replika miatt komoly bajba kerüljön, ám most erről érkezett hír: egy olasz férfi olyan jó Ferrari F430-as másolatot készített, hogy az már a hamisítás gyanúját vetette fel.

Az olasz vám- és pénzügyőrség (Guardia di Finanza) emberei a közelmúltba Astiban fogták a kamu-Ferrarit. Elsőre csak azt látták, hogy valami valahogyan nem stimmel a maranellói járgánnyal, csakis a közelebbi, tüzetes vizsgálat és a 26 éves tulajdonos kikérdezése után lett világos, hogy valójában egy átépített Toyota MR2 Coupéval van dolguk.

Nagyon nem ugyanaz! A Ferrari F430-as 2004 és 2009 között készült Maranellóban, a 360-as továbbfejlesztésének tekinthető modell 4,3 literes V8-as motorja 490 – az F1-es eredetű, automata váltós pályaváltozatban, a Scuderiában 510 – LE-t termelt, 0-ról 100 km/órára 4 másodperc alatt gyorsult, a csúcssebessége 315 km/óra volt. Az összesen bő 15 ezer példányban eladott autó használt darabjai állapottól, futásteljesítménytől függően ma 35 és 130 millió Ft közötti árakon mennek. A Toyota MR2-ből 1984 és 2007 között három generáció készült, a japánok egy széles tömegek számára elérhető, kétüléses, középmotoros, megengedhető árú élményautót kínáltak képében. A hírből nem derül ki, de feltételezzük, hogy az utolsó, 2000-ben érkezett változatot építette át hősünk, az gyárilag 140 lóerőt teljesített, 0-ról 100-ra 8 másodperc alatt gyorsult. Használt darabjai 2 és 5 millió Ft közötti áron találhatók a piacon.

A replikán a motorháztetőn és a kormányon is ott volt az ágaskodó lovacska, a felnik, a féknyergek, és a fényszórók is stimmeltek, de még a belteret is az eredetire megszólalásig hasonlóvá alakították. A pénzügyőrök autószakértői segítséggel tudták csak megállapítani, hogy valóban nem igazi F430-asról van, a szakember egyébként még maga is meglepődött, ugyanis az autóban nem látható helyeken is akadtak eredeti Ferrari-alkatrészek.

Az ilyen szintű másolás persze már nem játék, a híradások szerint az autót lefoglalták, míg a tulajdonos ellen hamisítás és védjegyoltalom megsértése miatt, akár szabadságvesztéssel is büntethetik.